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عن سد النهضة: «لا يليق بنا كمصريين أن نقلق»

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السيسي عن سد النهضة: «لا يليق بنا كمصريين أن نقلق» عن سد النهضة: «لا يليق بنا كمصريين أن نقلق»

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قال الرئيس عبدالفتاح إن « لا تمارس التهديد ضد أي دولة، وأكدنا للإثيوبيين أنه يجب عدم المساس بالمياه الخاصة بمصر».

وتابع في كلمته في المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة: «أكدنا دائمًا استعداد مصر لنقل الخبرات في مشاريع الكهرباء والإنتاج الزراعي لكل أشقائنا في القارة الإفريقية، وطالبنا بعمل اتفاقية لحفظ حقوقنا المائية، وروحنا مجلس الأمن عشان تكون المشكلة على أجندتهم، وفي كلام أقدر أقوله وفي كلام مش هقدر أقوله دلوقتي».

وأكد أن «مصر تعمل كل طاقتها من أجل توفير المياه ونأخذ في الأسباب بكل شيء»، مضيفًا: «أقول للإثيوبيين أنتم تعيشوا وإحنا نعيش، ومصر دولة كبيرة».

وتابع: «لا يليق بنا كمصريين أن نقلق أبدًا، ولا ينبغي علينا المبالغة في القلق، والله والله والله لازم أحسب كلامي كويس، ومستقبل البلاد والشعوب بالعمل».

وأردف: «الدولة لم تصدر الوهم إلى المواطنين، أو ندغدغ مشاعر الناس، فقلق الناس من المياه مشروع».

وأضاف السيسي للمصريين: «مش انتوا أمنتوني عليها، فيا رب يعيني على هذه الأمانة».

وتابع: «لما تكلمنا في موضوع المياه مع الإثيوبيين والسودانيين، كان كلامنا أن نهر النيل يكون شراكة بين الجميع، ويكون الخير للكل».

وأردف: «الكلام ده اتقال في كل المناسبات، وزي ما قالوا إن السد هيوفر ليهم الكهرباء، قولنا إحنا معاكم في كل شيء يساهم في رفاهية الشعب الإثيوبي والسوداني، وده كان كلامنا وتوجهنا».

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن «المساس بأمن مصر القومي خط أحمر، والجنوح للسلام لا يعني بأي شكل من الأشكال السماح بالمساس بمقدرات الوطن».

وأضاف السيسي أن المنهج الذي اتبعته مصر قائم على أقصى درجات الحكمة دون المساس بدوائر الأمن القومي المصري على الحدين القريب والبعيد.

وتابع الرئيس: «أقول لكم بصدق وأؤكد لكم بالحق أن المساس بأمن مصر القومي خط أحمر ولا يمكن اجتيازه، شاء من شاء، وأبى من أبى».

المصرى اليوم

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