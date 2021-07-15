"زراعة الإسكندرية" و"إنروت للاستشارات والتنمية المستدامة" توقعان بروتوكول تعاون لدعم رواد الأعمال

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وقّع الدكتور محمد بهى الدين محمد، عميد كلية الزراعة في جامعة الاسكندرية بالشاطبي، والدكتور علاء فهمي، رئيس مجلس إدارة شركة إنروت للاستشارات والتنمية المستدامة، الخميس بروتوكول التعاون المشترك، لإنشاء مركز خدمة عامة لدعم رواد الأعمال، بهدف تعزيز ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لشباب الخريجين.

وأكد عميد الكلية على أهمية البروتوكول لتنمية قدرات الشباب والمساهمة الفعالة في توفير فرص عمل من خلال نشر ثقافة ريادة الأعمال لتعزيز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال 3 محاور، هي وحدة تحسين وتنمية الأعمال، ووحدة حضانات الأعمال، وبرنامج ابدأ حلمك.

وأوضح العميد أن البروتوكول يتم تنفيذه من خلال تقديم الدعم اللازم لشباب الخريجين المبتكرين لتحويل أفكارهم إلى مشروعات متوسطة أو صغيرة، وتقديم الخدمات والاستشارات الفنية التي تساعدهم على النمو والوصول لأسواق تنافسية بالإضافة إلى تقديم برامج تدريب لنشر وتوجيه والمعرفة بالمشروع المقدم.

حضر توقيع البروتوكول، الدكتور صبحي سلام وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هانى السلامونى مدير برنامج مبادرة مسار.