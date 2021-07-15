عضو جمعية المحاسبين : السوق المصرفية تطورت خلال السنوات الـ 7 الماضية

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قال هيثم تركى، عضو جمعية المحاسبين المصريين، إن السوق المالية والمصرفية تطورت بشكل ملحوظ خلال الـ7 سنوات الأخيرة، مدعومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى وقيادات القطاع المصرفى، حيث اتخذ العديد من القرارات نحو تسارع وتيرة الشمول المالى والتحول الرقمى، فضلا عن مبادرات البنك المركزى التى اتخذها بداية من تعويم الجنيه حتى قرارات مواجهة كورونا وتأجيل الأقساط، وآخرها مبادرة التمويل العقارى 2021 «بمبلغ 100 مليار جنيه».

وأكد عضو جمعية المحاسبين أن مصر بحاجة ماسة لإصدار قانون مزاولة المهنة، وأنه يجب النظر لتجارب الدول الأخرى فى هذا الشأن والاستفادة من تلك التجارب، وأن يخلص الجميع لفكرة عمل قانون مصرى عصرى ينهض بالمهنة والاقتصاد المصرى ككل قبل أى تفكير فيمن سيستفيد من مواده أو نصوصه، مشددا على أنه يجب أن يشتمل على ما يسمى «مجلس أعلى لمهنة المحاسبة والمراجعة»، وأن يكون هذا المجلس متوازنا فى تشكيله وفى توزيع المقاعد والمهام بين المكاتب المهنية ذات السمعة الطيبة والجهات الرقابية ووزارة المالية، ليعمل هذا المجلس على رفع مستوى المهنة.

وأشار «تركى» إلى أن دور المكاتب المهنية يأتى للتأكد من التطبيق السليم لتلك المعايير، مما يلزم التدريب المهنى المستمر لجميع العاملين بتلك التحديثات، مشددا على أنه يجب تأهيل جميع العاملين بالشركات والمكاتب المهنية على كيفية التطبيق السليم لتلك المستجدات وكيفية مراجعتها.

ونوه بأن القطاع المصرفى بحاجة ماسة لتأهيل مهنى قوى لخريجى كليات التجارة، وتحديدا شعبة المحاسبة، للحصول على رخصة مزاولة المهنة ولقب محاسب قانونى، ولابد من خضوع الخريجين وشباب العاملين بالمكاتب المهنية لتدريبات لحصولهم على شهادات مهنية محلية ودولية، واجتياز اختبارات عملية وعلمية لحصولهم على لقب محاسب ومراجع قانونى مهنى، والتأكد من أنهم يقومون بشكل جاد بالممارسة الفعلية داخل هذه المكاتب ولفترات متصلة دون انقطاع للتعليم المهنى المستمر لاعتماده كمدقق حسابات أو محاسب قانونى مهنى مستقل. وأشار عضو جمعية المحاسبين المصريين إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطورا كبيرا فى سوق المراجعة والمحاسبة فى العالم بصفة عامة ومصر بصفة خاصة، نظرا للتطور التكنولوجى الهائل وظهور ما يسمى الذكاء الاصطناعى Artificial intelligence.