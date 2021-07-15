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بالتنسيق مع الرقابة الإدارية .. تحرير 241 محضرا بمخالفات تموينية على مخابز الإسكندرية (صور)

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شنت مديرية تموين الاسكندرية، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، الخميس، حملة مكبرة على المخابز البلدية و الأسواق بالإسكندرية، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك و التأكد من انضباط المخابز البلدية لإنتاج رغيف خبز بلدي مطابق للمواصفات الفنية التى أقرتها الوزارة وكذلك مراقبة الأسواق لضبط الأسعار بأنحاء الإسكندرية تحت إشراف عضو هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية.

وقاد محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة والتجارة الداخلية، الحملة المكبرة من خلال توجيه حملات الإدارات التموينية على المخابز و الأسواق و المحلات والسلاسل التجارية وتم تحرير المحاضر للمخالفات التى تم رصدها وشملت 241 محضرا.

أشار إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير ٧٣ محضرا متنوعا لمخابز بلدية مخالفة، و١٠ محاضر لمنشآت بدون تراخيص، و٢٦ محضرا لبقالين تموين ومجمعات استهلاكية ومنافذ لمشروع جمعيتى مخالفين، و١٢٢ محاضر لمحلات وسوبر ماركت وسلاسل تجارية مخالفة .

بالتنسيق مع "الرقابة الإدارية" .. تحرير 241 محضرا بمخالفات تموينية مفاجئة على مخابز الإسكندرية (صور)
بالتنسيق مع "الرقابة الإدارية" .. تحرير 241 محضرا بمخالفات تموينية مفاجئة على مخابز الإسكندرية (صور)
بالتنسيق مع "الرقابة الإدارية" .. تحرير 241 محضرا بمخالفات تموينية مفاجئة على مخابز الإسكندرية (صور)
بالتنسيق مع "الرقابة الإدارية" .. تحرير 241 محضرا بمخالفات تموينية مفاجئة على مخابز الإسكندرية (صور)

المصرى اليوم

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