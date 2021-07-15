الإسكندرية : انتهاء 96٪ من الخطة الاستثمارية للرصف بتكلفة 42 مليون جنيه (صور)

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قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه تم الانتهاء من 60٪ من أعمال رفع كفاءة وتطوير قطاعات من طريق مصطفي كامل الرئيسي بنطاق أحياء المنتزة أول وثان، مؤكداً التشديد على جميع الجهات المعنية بالإسراع في استكمال باقي الأعمال بالطريق.

وأشار المحافظ إلى أنه في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين تم إطلاق أعمال التطوير بالطريق والذي يعد طريق حيوي يخدم قطاع كبير من مواطني الإسكندرية، ولم يتم رصفه أو رفع كفاءته منذ 20 عاما، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 20 مليون جنيه من ميزانية المحافظة للبدء في أعمال التنفيذ. وكشف عن الانتهاء من 96٪ من مستهدف الخطة الاستثمارية للرصف بتكلفة 42 مليون جنيه وعدد 50 شارعا على مستوى أحياء المحافظة.

وأكد أن المحافظة تقوم بحصر جميع الطرق والمناطق الحيوية التي تحتاج لرفع الكفاءة ليتم إدراجها بالخطة الاستثمارية تباعا وفقا الأولويات والاحتياجات، فضلا عن محاولة توفير اعتمادات مالية للطرق التي تحتاج إلى أعمال رصف بشكل ضروري، خاصة بالمناطق الشعبية ومداخل القرى والمحاور الرئيسية.

من جانبها؛ أوضحت المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل، أنه الأعمال المنتهية بطريق مصطفي كامل شملت؛ الانتهاء من توسعة الطريق بالكامل، وعمل باركات «أماكن انتظار سيارات» جانبية، وتشجير الجزيرة الوسطي، وتركيب بلاط انترلوك، والانتهاء من سفلتة ورفع كفاءة كيلو ونصف من الطريق، وجاري العمل على تخطيط الطريق واستكمال باقي الأعمال.

محافظ الإسكندرية: انتهاء 96٪ من مستهدف الخطة الاستثمارية للرصف بأحياء الثغر بتكلفة 42 مليون جنيه (صور)

محافظ الإسكندرية: انتهاء 96٪ من مستهدف الخطة الاستثمارية للرصف بأحياء الثغر بتكلفة 42 مليون جنيه (صور)

محافظ الإسكندرية: انتهاء 96٪ من مستهدف الخطة الاستثمارية للرصف بأحياء الثغر بتكلفة 42 مليون جنيه (صور)

محافظ الإسكندرية: انتهاء 96٪ من مستهدف الخطة الاستثمارية للرصف بأحياء الثغر بتكلفة 42 مليون جنيه (صور)