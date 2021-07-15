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بث مباشر .. يوجه كلمة للمواطنين بشأن أزمة سد النهضة

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بث مباشر .. السيسي يوجه كلمة للمواطنين بشأن أزمة سد النهضة بث مباشر .. يوجه كلمة للمواطنين بشأن أزمة سد النهضة

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قال الرئيس عبدالفتاح إن «الدولة لم تصدر الوهم إلى المواطنين، أو ندغدغ مشاعر الناس، فقلق الناس من المياه مشروع».

وأضاف السيسي، في كملته في المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، للمصريين: «مش انتوا أمنتوني عليها، فيارب يعيني على هذه الأمانة».

وتابع: «لما تكلمنا في موضوع المياه مع الإثيوبيين والسودانيين، كان كلامنا أن نهر النيل يكون شراكة بين الجميع، ويكون الخير للكل».

وأردف: «الكلام ده اتقال في كل المناسبات، وزي ما قالوا إن السد هيوفر ليهم الكهرباء، قولنا إحنا معاكم في كل شيء يساهم في رفاهية الشعب الإثيوبي والسوداني، وده كان كلامنا وتوجهنا».

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن «المساس بأمن القومي خط أحمر، والجنوح للسلام لا يعني بأي شكل من الأشكال السماح بالمساس بمقدرات الوطن».

وأضاف السيسي أن المنهج الذي اتبعته مصر قائم على أقصى درجات الحكمة دون المساس بدوائر الأمن القومي المصري على الحدين القريب والبعيد.

وتابع الرئيس: «أقول لكم بصدق وأؤكد لكم بالحق أن المساس بأمن مصر القومي خط أحمر ولا يمكن اجتيازه، شاء من شاء، وأبى من أبى».

المصرى اليوم

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