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أبناء بلدهم.. أهالي «البرشا» بالمنيا يحتفون بأبطال فيلم «ريش» الفائز في مهرجان كان

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أبناء بلدهم.. أهالي «البرشا» بالمنيا يحتفون بأبطال فيلم «ريش» الفائز في مهرجان كان أبناء بلدهم.. أهالي «البرشا» بالمنيا يحتفون بأبطال فيلم «ريش» الفائز في مهرجان كان

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احتفي أهالي قرية «البرشا»، التابعة لمركز ملوي بالمنيا، وأعضاء فريق «بانوراما برشا»، بثلاثة من أبناء القرية، الذين أدوا بطولة فيلم «ريش»، الحائز على الجائزة الكبرى بمسابقة أسبوع النقاد في مهرجان «كان».

تداول الأهالي صورة ابنة قريتهم السيدة دميانة نصار حنا، الشهيرة بـ «أم ماريو»، 39 سنة ربة منزل، وطفلين من أبناء القرية، القابعة شرق النيل بمركز ملوي، وهم فادي مينا فوزي، 8 سنوات تلميذ بالصف الأول الابتدائي، وأبوسيفين نبيل ويصا، 5 سنوات تلميذ برياض الأطفال.

تعرف المخرج عمر الزهيري، مخرج الفيلم الحاصل على الجائزة، على ابطال أيقونته الفنية «فيلم ريش» قبل ثلاث سنوات، وتحديدًا في عام 2018، عندما كان يبحث عن مؤدين يمكنهم تأدية الأدوار كما رسمها خيال الفنان الخصب، وتواصل مع فرقة «بانوراما برشا»، وهي فرقة فنية تأسست عام 2014 تهتم بتجسيد قضايا الطفل والمرأة، من خلال مسرح الشارع.

استقر رأي المخرج عمر الزهيري على أبطاله، بعد العديد من اللقاءات مع مرشحين، ليعقد بعدها عدد من جلسات العمل مع الأبطال لإحاطتهم بالمطلوب تأديته، ثم بدأ التصوير الفعلي للفيلم في أواخر من عام 2020، في منطقة حلوان بالقاهرة الكبري.

المصرى اليوم

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