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أول رد من محمد رمضان .. على سخرية أحمد الفيشاوي

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أول رد من محمد رمضان .. على سخرية أحمد الفيشاوي أول رد من محمد رمضان .. على سخرية أحمد الفيشاوي

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اضطرّ الفنان محمد رمضان، للردّ على سخرية الفنان أحمد الفيشاوي، بعدما نشر مقطع وهو في حمام السباحة، ممسكًا بكوب فضي عليه صورته ودمج أغنية «أنا مش عارفني»، للمطرب عبدالباسط حمودة، ما جعل الكثير من متابعيه ينتقدونه بشكل واسع.

ونشر رمضان المقطع الفيديو الذي نشره الفيشاوي مؤخرا، عبر خاصية «الاستوري»، بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: «بحب جمهوري».

وتعرض الفيشاوي مؤخرًا لكثير من الانتقادات، بنشره مقطع فيديو لرمضان، وشن متابعوه هجومًا عليه.

واختار الفيشاوي أغنية «أنا مش عارفني»، للمطرب عبدالباسط حمودة ليدمجها بفيديو يظهر خلاله محمد رمضان في حمام السباحة خلال سباحته في المسبح الخاص به، ممسكًا بكوب فضي عليه صورته، ونشره الفيشاوي عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام».

وجاءت بعض التعليقات من متابعي الفيشاوي منتقدة إياه على النحو التالي: «نمبر وان عامل لك عقدة» و«أعداء النجاح بقا».

المصرى اليوم

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