تدشين «الشقيق الأصغر» لتمثال الحرية فى «واشنطن»

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دشن وزير الخارجية الفرنسى، جان إيف لودريان، فى مقر إقامة سفير بلاده فى واشنطن، نموذجا مصغرا من تمثال الحرية يشكل «رمزا للصداقة الفرنسية- الأمريكية». وحضر مراسم نصب التمثال الجديد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، وشدد الوزيران على أهمية إعادة تأكيد قيم الحرية والتحرر والقانون، مؤكدين استمرار «الأخوة» بين فرنسا والولايات المتحدة.

وتم تنصيب التمثال الصغير فى واشنطن كنموذج مصغر من تمثال الحرية بعد نحو 135 عاما من وصول «شقيقه الأكبر» إلى نيويورك، ويشكل التمثال الجديد «رمزا للصداقة الفرنسية- الأمريكية».

وتم تدشين التمثال الذى يبلغ ارتفاعه نحو 3 أمتار من قبل وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، بحضور نظيره الأمريكى أنتونى بلينكن، بعد ظهر أمس الأول.

وشدد الوزيران على أهمية إعادة تأكيد القيم التى يرمز إليها التمثال، كالحرية والتحرر والقانون، مؤكدين استمرار «الأخوة» بين فرنسا والولايات المتحدة، وصرح لودريان خلال الحدث: «أمام الوحشية التى تعم العالم، والصراعات المستعصية فى كل مكان، وتنافس القوى، ورفض القواعد، من المهم التذكير بالأساسيات، ونحن نتشارك هذه الأساسيات».

بدوره، قال بلينكن بالفرنسية: «إن شراكتنا وعملنا معا ومصيرنا المشترك لا يقل أهمية اليوم عما كان فى أى وقت مضى، بل هو أكثر أهمية، ويشعر كلانا ومعا بأهمية أن نواصل معا هذه الرحلة الرائعة بين الولايات المتحدة وفرنسا».

واستقر التمثال البرونزى فى حديقة مقر إقامة السفير الفرنسى لدى الولايات المتحدة، بعد رحلة مر خلالها قرب جزيرة ليبرتى آيلاند فى جنوب مانهاتن، حيث أقيم النموذج الأصلى الضخم من تمثال «الحرية تنير العالم».

وأبدى سفير فرنسا فى واشنطن فيليب إتيان ارتياحه لوصول التمثال الأصغر، وقال ههنا إن التمثال «بقى أسبوعا فى نيويورك، بمناسبة العيد الوطنى الأمريكى، عيد الاستقلال، وكان فى جزيرة إليس آيلاند وينظر إلى شقيقه الأكبر، وها هو الآن فى مكانه بمناسبة يوم 14 يوليو، الذى يصادف العيد الوطنى الفرنسى».

وحفظت هذه النسخة المصغرة فى متحف الفنون والحرف (آر إى ميتيييه) فى باريس، والذى سيعيرها لمدة 10 سنوات للسفارة الفرنسية لدى الولايات المتحدة.

وتم صب التمثال على القالب نفسه الذى استخدمه النحات فريديريك أوجست بارتولدى، ووضع فى صندوق زجاجى مصمم خصيصا له ضمن حاوية نقلتها شركة «سى إم آ- سى جى إم» الفرنسية لصناعة السفن.