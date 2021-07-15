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وزيرة الثقافة: جائزة «ريش» في كان خطوة لاستعادة الريادة المصرية في السينما

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وزيرة الثقافة: جائزة «ريش» في كان خطوة لاستعادة الريادة المصرية في السينما وزيرة الثقافة: جائزة «ريش» في كان خطوة لاستعادة الريادة المصرية في السينما

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وجّهت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، التهنئة لفريق عمل فيلم ريش، من إخراج عمر الزهيري لحصوله على الجائزة الكبرى في مسابقة أسبوع النقاد في الدورة الـ74 من مهرجان كان السينمائي الدولي، والذي يعد أحد أهم المحافل العالمية المتخصصة. وقالت إنه إنجاز تاريخي باعتباره أول فيلم مصري يفوز بهذه الجائزة في المشاركة الأولى بهذه المسابقة، مشيرة إلى المستوى الفني المميز للفيلم، وتابعت أن الجائزة تعد خطوة جديدة على طريق استعادة الريادة المصرية في مجال السينما.

فيلم «ريش» سيناريو عمر الزهيرى بمشاركة أحمد عامر ويمزج بين الواقع والفانتازيا، حيث يتناول قصة أب يقرر إقامة عيد ميلاد ابنه الأكبر فيحضر ساحرًا لتقديم بعض الفقرات المسلية للأطفال وفي إحدى الفقرات يدخل الأب في صندوق خشبي ليتحول إلى دجاجة، ومع محاولة الساحر إعادته مرة أخرى تفشل الخدعة ويبقى الأب في هيئة دجاجة وتحاول الام استعادة زوجها من خلال رحلة شاقة تجرب فيها كل الحلول.

المصرى اليوم

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