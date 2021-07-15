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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن المساس بأمن مصر القومي خط أحمر، مؤكدًا أن «مصر أصبحت ملك من الأدوات السياسية والقوة العسكرية والاقتصادية ما يعزز من إنفاذ إرادتنا وحماة مقدراتنا».

وأضاف السيسي، أنه «لا يمكن اجتياز خط مصر الأحمر شاء من شاء وأبى من أبى، وممارسة الحكمة والسلام، لا يعني السماح بالمساس بمقدرات الوطن، ولدينا في سبيل الحفاظ على مقدرات الوطن الأساليب المناسبة».

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته باحتفالية مبادرة حياة كريمة: «لم أخش غير الله ولم يكن لى هدف سوى الوطن ولقد كان يقينى صادقا وثقتى في محلها حيث اثبت هذا الشعب الباسل ان عبقريته مسألة راسخة في مكنون شخصيته واستلهمت الشخصية المصرية عرقتها وقوتها وجذورها الحضارية وراحت تثبت للعالم قدرتها على صاعة المجد».

وتابع الرئيس السيسى: الشخصية المصرية لم تخش من اقتحام التحديات ولم تيأس من فعل آليات إعلامية وكانت التحديات كبيرة ولكنها أبدا لم تكن أكبر أو أقوى من إرادتنا على مواجهتها والعبور بالوطن نحو افاق المستقبل.

وأضاف الرئيس: «أن ممارسة الحكمة لا يعني القبول بالمساس بمقدرات هذا الوطن، لافتًا أن لدى مصر في سبيل الحفاظ عليه خيارات متعددة»

وتابع: «أفخر بالانتصارات العديدة والمتلاحقة التي حققها المصريون بسواعد مصرية معبرة عنة إرادة الشعب في استعادة مصر ممن أرادوا سلب هويتها عبر ايديولوجيات متطرفة»