العينان لامعتان والرأس مرفوع ونشيط الحركة.. 12 نصيحة قبل شراء أضاحى العيد

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قامت «المصرى اليوم» بجولة فى سوق الحيوانات بمنطقة المناشى التابعة لمحافظة الجيزة للتأكد من معايير طرح الماشية للبيع وفقًا للإشتراطات البيطرية، والاطمئنان على حالة الأسواق.

سوق المواشى

يأتى ذلك بينما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فى نشرة لها، روشتة للمواطنين تشمل 12 نصيحة يجب مراعاتها قبل شراء أضحية العيد، وهى أن يكون رأس الحيوان مرفوعًا لأعلى وليس متدليًا لأسفل، وأن تكون العينان لامعتين براقتين ولا يوجد بهما أى اصفرار أو احمرار، وأن تكون خالية من الدموع والإفرازات.

سوق المواشى

كما نصحت وزارة الزراعة المواطنين بالتأكد من أن مواصفات الأضحية تشمل أن يكون تنفس الحيوان طبيعيًا لا يعانى من النهجان أو السعال، وأن تكون أنف الأضحية غير مصابة بالرشح أو الإفرازات، وأن يكون فم ولسان الأضحية خاليين من الالتهابات والإفرازات، وأن يكون الصوف أو الشعر ناعم الملمس، نظيفًا، متكاملًا وغير ناحل، وقويًا عند محاولة نزعه باليد.

سوق المواشى

وشددت الوزارة على التوعية لأصحاب الأضاحى بالتأكد من أن الأضحية مطابقة للمواصفات البيطرية والشرعية، ومنها أن يكون الجلد خاليًا من الجروح والبقع أو التشققات، ولامعًا مع عدم وجود أى تقرحات أو تقيحات أو دمامل أو تورمات، وأن يكون الحيوان نشيطًا الحركة ذا شهية مرتفعة وغير كسول.

سوق المواشى

وأن تكون القوائم ممتلئة وغير نحيلة بل مستقيمة وقوية، وأن يكون كل من منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر ممتلئة باللحوم، فلا تكون العظام فى هذه المناطق بارزة تُحس باليد عند لمسها، وألا يكون الكرش ممتلئًا بشكل غير طبيعى عند الضغط عليه من جانبيه، وأن يكون خاليًا من مظاهر وعلامات الانتفاخ والإسهال.

سوق المواشى

من جانبه، قال الدكتور محمد عطية، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى فى هيئة الخدمات البيطرية، إنه تقرر تشكيل لجان بيطرية للمرور على أسواق الماشية التى تُعقد أسبوعيًا للتأكد من الحالة الصحية للحيوانات، ومنع أى حيوان مريض من الدخول إلى السوق.

سوق المواشى

وأضاف «عطية» أن الإجراءات الرقابية على أسواق الماشية تستهدف التأكد من تلقى الحيوانات المطروحة داخل هذه الأسواق كافة التحصينات للوقاية من مختلف الأمراض الوبائية، وكذلك ترقيمها وتسجيلها منعًا لانتشار الأوبئة والأمراض المشتركة، مشيرًا إلى أن الأجهزة المحلية بالمحافظات تقوم بتنفيذ أعمال تنظيف وتطهير الأسواق بعد انعقادها وفقًا لمعايير النظافة لهذه الأسواق.