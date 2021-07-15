لقاء تعريفي بمنظومة التأمين الصحي الشامل بقرى كوم أمبو

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عقدت الإدارة الصحية بكوم أمبو لقاء مع مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم امبو للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بحضور أحمد تاج الدين نائب رئيس الوحدة المحلية بكوم أمبو، وعدد من رؤوساء القري والأحياء.

ناقش الاجتماع تعريفا بالمنظومة والخدمات الطبية التي ستقدم فيها للمواطن الأسواني، كما تم التنسيق لوضع آلية للعمل والتعاون المشترك، للمساهمة في زيادة إقبال المواطنين بقري كوم أمبو، على التسجيل وفتح الملفات، للاستفادة من المنظومة فور تشغيلها.



يذكر أن محافظة أسوان تم اختيارها من ضمن محافظات المرحلة الأولي التي ستطبق بها المنظومة، من خلال 112 وحدة صحية ومركز طبي سيتم تطبيق المنظومة بها، بالإضافة لعدد 11 مستشفى على مستوى محافظة أسوان، وآلية التسجيل في المنظومة تتضمن إحضار الأوراق المطلوبة وهي صور البطاقات الشخصية لأفراد الأسرة، وصور شهادات الميلاد المميكنة للأبناء دون السن، والتوجه لتسليمها لأٌقرب وحدة صحية، ومن ثم إجراء الفحص الطبي الشامل للأسرة .