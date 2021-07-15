أخبار عاجلة

«الخطر قادم في سبتمبر».. أحمد موسى يحذر من بطء معدلات التطعيم ضد كورونا -
محمد عبدالسلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة لـ«المصري اليوم»: إعادة النظر فى رسوم الطرق ضرورة لزيادة تنافسية المصانع -
المخرج مازن الغرباوى لـ«المصري اليوم»: «ألمظ وسى عبده» يُعيد الهوية للشخصية المصرية بنماذج أثرت فى تاريخنا -
"ريف" يعلن تبسيط إجراءات الحصول على الدعم المباشر للمحاصيل الزراعية كافة -
"الأرصاد" تنبه عسير: أمطار وضباب وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
"هيئة الفضاء" تعزز شراكتها مع إيرباص ومجموعة من الشركات الأوروبية -
شاهد.. بوسنية بالدموع: السعودية بلدي الثاني.. وما قدمته لنا عظيم ولن ننساه -
دراسة : مضاعفات مبكرة "صادمة" لداء السكري تصيب المراهقين -
مغرد كويتي متفاعلاً مع "قادة المستقبل".. هكذا يُدار الشأن العام في السعودية -
اليوم الاثنين .. "الياسين" يركض في المجموعة الثانية لنصف نهائي سباق الـ 400 م -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

لقاء تعريفي بمنظومة التأمين الصحي الشامل بقرى كوم أمبو

Print
لقاء تعريفي بمنظومة التأمين الصحي الشامل بقرى كوم أمبو لقاء تعريفي بمنظومة التأمين الصحي الشامل بقرى كوم أمبو

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الإدارة الصحية بكوم أمبو لقاء مع مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم امبو للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بحضور أحمد تاج الدين نائب رئيس الوحدة المحلية بكوم أمبو، وعدد من رؤوساء القري والأحياء.

ناقش الاجتماع تعريفا بالمنظومة والخدمات الطبية التي ستقدم فيها للمواطن الأسواني، كما تم التنسيق لوضع آلية للعمل والتعاون المشترك، للمساهمة في زيادة إقبال المواطنين بقري كوم أمبو، على التسجيل وفتح الملفات، للاستفادة من المنظومة فور تشغيلها.


يذكر أن محافظة أسوان تم اختيارها من ضمن محافظات المرحلة الأولي التي ستطبق بها المنظومة، من خلال 112 وحدة صحية ومركز طبي سيتم تطبيق المنظومة بها، بالإضافة لعدد 11 مستشفى على مستوى محافظة أسوان، وآلية التسجيل في المنظومة تتضمن إحضار الأوراق المطلوبة وهي صور البطاقات الشخصية لأفراد الأسرة، وصور شهادات الميلاد المميكنة للأبناء دون السن، والتوجه لتسليمها لأٌقرب وحدة صحية، ومن ثم إجراء الفحص الطبي الشامل للأسرة .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الخطر قادم في سبتمبر».. أحمد موسى يحذر من بطء معدلات التطعيم ضد كورونا

«الخطر قادم في سبتمبر».. أحمد موسى يحذر من بطء معدلات التطعيم ضد كورونا

محمد عبدالسلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة لـ«المصري اليوم»: إعادة النظر فى رسوم الطرق ضرورة لزيادة تنافسية المصانع

محمد عبدالسلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة لـ«المصري اليوم»: إعادة النظر فى رسوم الطرق ضرورة لزيادة تنافسية المصانع

المخرج مازن الغرباوى لـ«المصري اليوم»: «ألمظ وسى عبده» يُعيد الهوية للشخصية المصرية بنماذج أثرت فى تاريخنا

المخرج مازن الغرباوى لـ«المصري اليوم»: «ألمظ وسى عبده» يُعيد الهوية للشخصية المصرية بنماذج أثرت فى تاريخنا

الممثلة الفرنسية ماشا مريل لـ«المصري اليوم»: «شعرت بهيبة كبيرة عندما استمعت لأم كلثوم في باريس رغم عدم معرفتي بالعربية»

الممثلة الفرنسية ماشا مريل لـ«المصري اليوم»: «شعرت بهيبة كبيرة عندما استمعت لأم كلثوم في باريس رغم عدم معرفتي بالعربية»