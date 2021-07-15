«التخطيط» تشارك فى جلسة معمل التقرير الطوعى فى الأمم المتحدة

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شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجلسة معمل التقرير الوطنى الطوعى حول «دور البيانات فى توجيه سبل التعافى المستدام من جائحة فيروس كوفيد-19 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، والمنعقدة على هامش المنتدى السياسى رفيع المستوى بالأمم المتحدة بنيويورك افتراضيًا عبر الفيديو كونفرانس. جاءت مشاركة الوزارة ممثلة فى وحدتى النمذجة والتنمية المستدامة».

واستعرض ممثلو الوزارة التجربة المصرية فيما يخص الخطوات التى اتخذتها الدولة لتقديم تقرير وطنى طوعى قائم على البيانات والأدلة، وذلك فى ظل ظروف فيروس كورونا المستجد، وتمت الإشارة إلى أبرز الخطوات التى تم اتخاذها، والتى تضمنت الاعتماد على البيانات الواردة من مختلف الجهات الحكومية، بالإضافة إلى التقرير الإحصائى الوطنى لمتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة فى مصر والصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

واستعرضت الوزارة تعاونها مع عدد من الجهات الدولية لإصدار أبحاث لدراسة أثر السياسات والبرامج الحكومية، وتأثير فيروس كورونا المستجد، على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن هذا التعاون يؤكد اعتماد وزارة التخطيط على المنهج التشاركى مع شركاء التنمية المختلفين لضمان عملية المراجعة الطوعية المتكاملة من الأبعاد كافة، وهو ما انعكس من خلال عقد العديد من الجلسات التشاورية مع المجتمع المدنى، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية، للنظر إلى مشروعات وجهود كل منهم فى تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتم التأكيد أن الاعتماد على البيانات والأدلة لم يقتصر على الإعداد للتقرير الوطنى الطوعى، بل إنه توجه ومنهجية تتبعها الحكومة المصرية لصياغة السياسات والتدخلات على المستويين الوطنى والمحلى.

وتمت الإشارة إلى تعاون وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع الدراسات المستقبلية الدولية فى جامعة دنفر للتنبؤ بتأثير Covid-19 على تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى سيناريوهين Covid & No-Covid أثناء مقارنة أدائها مع البلدان المماثلة لها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول ذات الدخل المتوسط إلى المنخفض، وقد أظهرت الدراسة تحقيق تحسن كبير فى أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، والحد من عدم المساواة، والنمو الاقتصادى، والمدن المستدامة بين عامى 2019 و2020 مع سيناريو Covid، وتحسن بدرجة أقل فى أهداف القضاء على الفقر، والقضاء على الجوع، والتعليم الجيد. وأكد ممثلو الوزارة على أن السياسات التى اتخذتها الحكومة المصرية للحد من تأثير الوباء، والتى تمثلت فى حماية الفئات الأكثر ضعفًا من خلال توسيع برامج الحماية الاجتماعية وإطلاق عدد من المبادرات لدعم العمالة غير المنتظمة، وضمان الأمن الغذائى للجميع من خلال الحد من تصدير المواد الغذائية الاستراتيجية، بالإضافة إلى زيادة استثمارات قطاع الصحة.