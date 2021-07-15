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قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إن إجمالى عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثمارى 11404 (منهم 9767 ذكورا بنسبة 85.6%، 1637 إناثا بنسبة 14.4%) أجنبى من مختلف الجنسيات عام 2020 مقابــل 14950 أجنبيا عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 23.7% ويرجع ذلك للظروف الصحية التى أثرت على العالم بسبب جائحة كوفيد 19 (كورونا).

وبحسب بيان للجهاز، فقد بلغ عدد الأجانب الذين يعملون فى مصر لأول مرة 4202 أجنبى بنسبة 36.8% والأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 7202 أجنبى بنسبة 63.2%عام 2020.

وأوضح الجهاز أن الأجانب الوافدين من الدول الآسيوية (غير العربية) يمثلون العدد الأكبر حيث بلغ 4812 أجنبيا بنسبة 42.2% معظمهم من بنجلاديش بعدد 1255 أجنبيا بنسبة 26.1% أجنبى والهند بعدد 1191 أجنبيا بنسبة 24.8%، يليها الدول الأوربية بعدد 2682 أجنبيا بنسبة 23.5‏٪‏، معظمهم من المملكة المتحدة بعدد 847 أجنبيا بنسبة 31.6%. وإيطاليا بعدد 356 أجنبيا بنسبة 13.3٪، وذلك عام 2020.

ثم تأتى الدول‏ العربية بعدد 2564 أجنبيا بنسبة 22.5٪ معظمهم من سوريا بعدد 1199 أجنبيا بنسبة 46.8‏٪‏ وفلسطين بعدد 401 أجنبى بنسبة 15.6‏٪ ثم الدول الأمريكية بعدد 893 أجنبيا بنسبة 7.8%، معظمهم من الولايات المتحدة بعدد 576 أجنبيا بنسبة 64.5٪‏ وكندا بعــدد 218 أجنبيا بنسبة 24.4%، تليها الدول الإفريقية (غير العربية) حيث بلغ 247 أجنبيا بنسبة 2.2٪ بينما تمثل الدول الإقيانوسية أقل الأعداد حيث بلغ 120 أجنبيا بنسبة 1.1 ٪ من إجمالى عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثمارى عـام 2020.

وتمثل مكاتب الاستثمار المرتبة الأولى من حيث جهة إصدار تراخيص العمل للأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثمارى فى مصر حيث بلغ عدد تراخيص العمل الصادرة منها 4644 ترخيصا بنسبة 40.7٪ تليها مديريات القوى العاملة بعدد 3889 ترخيصا بنسبة 34.1٪ ثم مكاتب الشركات بعدد 1520 ترخيصا بنسبة ١٣٫٣٪، ثم مكاتب البترول بعدد 1351 ترخيصا بنسبة 11.9 ٪ من إجمالى التراخيص الممنوحة للأجانب العاملين بالقطـــاع الخــــاص والاستثمارى عام 2020.

وأوضح الجهاز أن رجال التشريع وكبار المسؤولين والمديرين العدد الأكبر.