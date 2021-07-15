اتفاق مع «شلمبرجير» لتطوير إمكانيات تنفيذ مشروعات البحث والاستكشاف

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استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وفداً من قيادات شركة شلمبرجير العالمية، ضم المهندس طارق رزق، رئيس شركة شلمبرجير بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمهندس كريم بدوى المدير التنفيذى لشلمبرجير بمصر وشرق المتوسط، والمهندس شريف بيومى الذى سيتولى المنصب خلفًا للمهندس كريم بدوى، حيث تم بحث مجالات التعاون الحالية بين قطاع البترول والشركة العالمية التى تعد من أفضل مقدمى الحلول الرقمية والتكنولوجيات الحديثة فى صناعة البترول والغاز عالمياً، إضافة إلى دورها كمساهم رئيسى فى خطط تنمية الحقول وتحسين الإنتاج وتدريب الكوادر البشرية، كما تم بحث تطوير مجالات التعاون وإقامة شراكات جديدة بين شركات القطاع وشلمبرجير.

وأكد الملا، خلال اللقاء، أن صناعة البترول المصرية أصبحت حالياً على الخريطة العالمية، من خلال تنفيذ استراتيجية واضحة المعالم، مضيفاً أن ما تحقق من نتائج أعمال فى السنوات الأخيرة ساهم فى جذب المزيد من الشركات العالمية للعمل فى مصر، ومؤكداً أن التعاون بين قطاع البترول وشلمبرجير منذ بدايته تعاون بناء وله مردود إيجابى على الصناعة البترولية، خاصة فى مجال الرقمنة والحلول المتطورة، وأوضح أن أحدث ثمار هذه الشراكة هى إطلاق بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG والتقدم فى تدريب الكوادر الشابة وتأهيلها للقيادة ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

وأشار الملا إلى أن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، الذى يهدف لاستغلال ثروات الغاز الطبيعى لصالح الدول الأعضاء، له أهمية كبيرة فى تنمية حجم الأعمال والشراكات بالمنطقة، وسيفتح آفاقا كبيرة لشركات الخدمات البترولية العالمية، ومنها شلمبرجير لتنفيذ المشروعات المستقبلية، حيث تصبح مصر مركزاً إقليمياً للشركة العالمية تنطلق منه إلى إفريقيا وشرق المتوسط.

ومن جانبه قال المهندس طارق رزق، رئيس شركة شلمبرجير بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن شلمبرجير تفخر بشراكتها القوية والممتدة مع قطاع البترول المصرى، والتى تم تعزيزها خلال السنوات الأخيرة بفعل الجهود الواضحة لإطلاق كافة إمكانات مصر فى هذا المجال وتهيئة المناخ لتعزيز الشراكات الاستثمارية، لافتاً إلى أن نجاح مشروعات البوابة الرقمية للاستكشاف وبرامج المسح السيزمى وبناء قدرات الكوادر خلال الفترة الأخيرة يعد نتاجاً فعلياً للجهود المتواصلة من الجانبين لتحقيق أفضل النتائج.

مذكرة تفاهم بين إنبى وشلمبرجير للتعاون فى المشروعات البترولية وعقب المباحثات شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع مذكرة تفاهم بين شركتى إنبى وشلمبرجير لتعميق التعاون ودعم وتطوير الإمكانيات المشتركة فى مجال تنفيذ مشروعات البحث والاستكشاف والإنتاج وخطوط الأنابيب. وأكد رئيس شركة إنبى أن مذكرة التفاهم تشمل التعاون فى مجال تحديث وتطوير المنشآت والتسهيلات البترولية داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى تأمين فرص الأعمال وتنمية التعاون المشترك وتبادل الخبرات واستثمار الإمكانيات المتاحة لتلبية احتياجات مشروعات البترول والغاز والمياه وغيرها داخل مصر وحول العالم.