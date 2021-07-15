أخبار عاجلة

"ريف" يعلن تبسيط إجراءات الحصول على الدعم المباشر للمحاصيل الزراعية كافة -
"الأرصاد" تنبه عسير: أمطار وضباب وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
"هيئة الفضاء" تعزز شراكتها مع إيرباص ومجموعة من الشركات الأوروبية -
شاهد.. بوسنية بالدموع: السعودية بلدي الثاني.. وما قدمته لنا عظيم ولن ننساه -
دراسة : مضاعفات مبكرة "صادمة" لداء السكري تصيب المراهقين -
مغرد كويتي متفاعلاً مع "قادة المستقبل".. هكذا يُدار الشأن العام في السعودية -
اليوم الاثنين .. "الياسين" يركض في المجموعة الثانية لنصف نهائي سباق الـ 400 م -
وزير الشؤون الإسلامية يُثني على جهود سفير خادم الحرمين في البوسنة -
"مكافحة الفساد" ترد على المتداوَل بشأن توقيف مهربين لقطع أثرية نادرة -
"قيس سعيّد": هناك من يتربص لضرب تونس.. والدولة ليست غنيمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إذاعة "ألف ألف FM" تبدأ بث البرنامج الموسمي "مكة اليوم" خلال موسم الحج

Print
إذاعة "ألف ألف FM" تبدأ بث البرنامج الموسمي "مكة اليوم" خلال موسم الحج إذاعة "ألف ألف FM" تبدأ بث البرنامج الموسمي "مكة اليوم" خلال موسم الحج
يسعى لإبراز جهود الدولة خلال قطاعاتها المختلفة باستضافة كِبار المسؤولين

إذاعة

تبثّ إذاعة ألف ألف FM البرنامج السنوي الموسمي المباشر"مكة اليوم" يومياً خلال أيام موسم الحج.

وتفصيلاً، يقوم على إعداد وتقديم البرنامج عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز المشرف التعليمي بجمعية "خيركم" لتحفيظ القرآن بجدة فارس بدر جمّال.

وتعتمد فكرة البرنامج على إبراز جهود الدولة وفّقها الله من خلال قطاعاتها المختلفة وذلك عبر استضافة كِبار المسؤولين.

ويُبث البرنامج يومياً خلال أيام الحج بدايةً من الخامس من ذي الحجة من الساعة الخامسة عصراً وحتى السابعة مساءً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"ريف" يعلن تبسيط إجراءات الحصول على الدعم المباشر للمحاصيل الزراعية كافة

"ريف" يعلن تبسيط إجراءات الحصول على الدعم المباشر للمحاصيل الزراعية كافة

"الأرصاد" تنبه عسير: أمطار وضباب وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

"الأرصاد" تنبه عسير: أمطار وضباب وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

"هيئة الفضاء" تعزز شراكتها مع إيرباص ومجموعة من الشركات الأوروبية

"هيئة الفضاء" تعزز شراكتها مع إيرباص ومجموعة من الشركات الأوروبية

شاهد.. بوسنية بالدموع: السعودية بلدي الثاني.. وما قدمته لنا عظيم ولن ننساه

شاهد.. بوسنية بالدموع: السعودية بلدي الثاني.. وما قدمته لنا عظيم ولن ننساه