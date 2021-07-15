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قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري إنه لم يناقش مع المسؤولين المصريين خلال زيارته القاهرة الاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن الكلام الذي نقل حول اللقاء غير دقيق.
وأضاف الحريري في تغريدات على موقعه الرسمي على «تويتر» «لم يكن هناك نقاش خلال لقائي مع الرئيس السيسي حول الاعتذار، والكلام الذي نقل حول اللقاء غير دقيق».
وقال الحريري: «ذهبت إلى مصر لاستجرار الغاز المصري عبر سوريا واستطاع الأردنيون إقناع الأمريكيين بهذا الأمر».
وتابع «ناقشت مع الرئيس السيسي ملف الغاز لتخفيض فاتورة الكهرباء عبر الحكومة الجديدة رغم أنني لست رئيسها».
وقال الحريري إن «حزب الله يقول إنه ضغط على باسيل لكن أنا لم أره ولا أحد يصدق» مضيفًا «لا تواصل مع (حزب الله) وسأترك الناس لكي تحكم إذا سهلوا وساعدوا في تشكيل الحكومة».