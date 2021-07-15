★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري إنه لم يناقش مع المسؤولين المصريين خلال زيارته القاهرة الاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن الكلام الذي نقل حول اللقاء غير دقيق.

وأضاف الحريري في تغريدات على موقعه الرسمي على «تويتر» «لم يكن هناك نقاش خلال لقائي مع الرئيس السيسي حول الاعتذار، والكلام الذي نقل حول اللقاء غير دقيق».