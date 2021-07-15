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خبيرة إتيكيت: هذا التوقيت هو الأنسب للتواصل مع الأقرباء والمعارف أول يوم العيد

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خبيرة إتيكيت: هذا التوقيت هو الأنسب للتواصل مع الأقرباء والمعارف أول يوم العيد خبيرة إتيكيت: هذا التوقيت هو الأنسب للتواصل مع الأقرباء والمعارف أول يوم العيد

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قالت رانيا حسين، خبيرة الإتيكيت، إن البعض يعتقد بأن الإتيكيت مقتصر على طبقة معينة من الناس، ولكن هذا الأمر غير صحيح، لأن الإتيكيت عبارة عن ذوق وأخلاق، ونعمل على تعريف الناس بهذه الأمور قدر الإمكان.

وتابعت خبيرة الإتيكيت، خلال حوارها مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج «حياتك صحتك»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الحديث مع الأصدقاء للتهنئة بقدوم العيد أمر جيد من خلال الهتاف، بدلاً من إرسال رسالة موحدة لكل الأصدقاء، وفي حال القيام بذلك علينا أن نضع اسم الشخص لكي نشعر الشخص بأن هذه الرسالة خاصة، وليست موحدة.

وأضافت خبيرة الإتيكيت أن هناك ضرورة لاختيار التوقيت المناسب للتواصل مع الأقرباء والمعارف أول يوم العيد، والاتصال بالهاتف مبكرًا أمر لا يفضل، خاصة أن الجميع يكون في المسجد.

المصرى اليوم

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