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في لفتة إنسانية جديدة.. يدعو صاحب واقعة قطار منوف لاحتفالية «حياة كريمة»

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في لفتة إنسانية جديدة.. السيسي يدعو صاحب واقعة قطار منوف لاحتفالية «حياة كريمة» في لفتة إنسانية جديدة.. يدعو صاحب واقعة قطار منوف لاحتفالية «حياة كريمة»

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دعا الرئيس عبدالفتاح ، المواطن محمد رشاد مصطفى، صاحب واقعة قطار منوف، لحضور احتفالية المؤتمر الأول للمشروع القومي «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصري، على شرف حضوره، للتأكيد على أن الحياة الكريمة عزة نفس وإنسانية وكرامة للمواطن المصري.

وتتضمن الاحتفالية استعراض فكرة المبادرة وقصة نجاحها وشرح أبعادها وأهدافها والإنجازات التي حققتها على أرض الواقع منذ بدايتها حتى الآن في قرى ومراكز المبادرة.

وتقام احتفالية شعبية للمشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري «حياة كريمة»، وتشهد أجندة المؤتمر عددا من المشاركات المهمة لإبراز قصة كفاح ونجاح «حياة كريمة» وبداياتها وما حققته حتى الآن في مختلف محافظات الجمهورية، علاوة على العديد من الفقرات الفنية والإنسانية.

المصرى اليوم

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