المتعة المضمونة في نهائي أفريقيا بين شريف ونركوفيتش

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ينتظر عشاق الكرة الأفريقية والجماهير العربية المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال القارة السمراء بين الأهلي المصري وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، السبت المقبل، في ملعب محمد الخامس.

ويحتل مركز قلب الهجومية أهمية خاصة في مفرادات اللقاء المنتظر والجانب الخططي لكلا المدربين بسبب وجود أسماء قادرة على صناعة الفارق وخطف الأهداف.

سمير نركوفيتش

سمير نركوفيتش مهاجم كايزر تشيفز

يتميز سمير نركوفيتش مهاجم كايزر تشيفز بقدرات هجومية خاصة ودخل ضمن اهتمام النادي الأهلي خلال الموسم الماضي، وتمكن صاحب القميص رقم 9 من تسجيل 3 اهداف خلال مشوار فريقه في النسخة الحالية كان اهمها أمام الوداد المغربي في ملعبه خلال لقاء الذهاب نصف النهائي.

وبشكل عام فقد شارك نركوفيتش في 8 مباريات (617 دقيقة) ببطولة دوري أبطال أفريقيا وشارك في 4 أهداف مسجلاً 3 مع تمرير كرة حاسمة.

ويجيد اللاعب التمركز الجيد داخل المناطق الدفاعية للخصم مع التمرير السليم والقدرة على انهاء المحاولات الهجومية بشكل جيد سواء بالضربات الرأسية أو التصويبات المتقنة بالقدمين.

محمد شريف

محمد شريف مهاجم الأهلي - صورة أرشيفية

يعد المهاجم محمد شريف هو نجم فريق الأهلي خلال الموسم المضاي رفقة للاعب الوسط محمد مجدي أفشة، وسجل 5 أهداف من 10 مباريات لعبها كان في مقدمتها هدف الانتصار على الترجي في لقاء الذهاب للدور نصف النهائي بهدف دون رد.

ويتمتع شريف بمعدل تهديفي عالي خلال مباريات فريقه ببطولة الدوري المصري فضلاً عن حالة التألق خلال الفترة الأخيرة خاصة في لقاء مصر المقاصة الأخير والذي انتهى بالفوز برباعية سجلاً 3 منها.

ويعتمد أسلوب لعب كايزر تشيفز في دوري أبطال أفريقيا على الهجمات المرتدة السريعة وهو ما يستوجب نزول نركوفيتش إلى وسط الميدان والمشاركة في صناعة الفرص الخطيرة.

فيما ينتظر شريف الكرات العرضية من الأطراف خاصة عن طريق التونسي علي معلول فضلاً عن تمريرات ثلاثي الوسط الأمامي (محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - طاهر محم طاهر).