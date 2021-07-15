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الحريري : ينبغي إنشاء محكمة دولية لانفجار مرفأ بيروت

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الحريري : ينبغي إنشاء محكمة دولية لانفجار مرفأ بيروت الحريري : ينبغي إنشاء محكمة دولية لانفجار مرفأ بيروت

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قال السياسي اللبناني سعد الحريري في مقابلة مع تلفزيون «الجديد» يوم الخميس، إنه ينبغي إنشاء محكمة دولية لمحاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت.

وقال الحريري «تحقيق دولي محكمة دولية بموضوع المرفأ وكفى تضييعا للوقت».

وأضاف «أنا أقول لكم في نهاية المطاف إذا بدكم حقيقة بدكم نروح على تحقيق دولي».

وفي 4 أغسطس 2020، وقع انفجار ضخم في أحد مستودعات مرفأ بيروت الذي خزنت فيه على مدى سنوات كميات هائلة من نيترات الأمونيوم، من دون احترام شروط السلامة.

وأسفر الانفجار الكارثي عن مقتل 211 شخصا وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين، فضلا عن إحداث دمار كبير بالعاصمة اللبنانية.

وبعد أيام من الانفجار شارك خبراء الطب العدلي في الشرطة الفرنسية في التحقيق وغادروا بعد أسابيع.

المصرى اليوم

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