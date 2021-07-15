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رئيس الوزراء: لأول مرة دخول الإنترنت فائق السرعة للقرى ضمن «حياة كريمة»

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رئيس الوزراء: لأول مرة دخول الإنترنت فائق السرعة للقرى ضمن «حياة كريمة» رئيس الوزراء: لأول مرة دخول الإنترنت فائق السرعة للقرى ضمن «حياة كريمة»

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه لأول مرة ستدخل خدمة الإنترنت فائق السرعة للريف المصري، عن طريق كابلات «الفايبر»، والألياف الضوئية أيضا ستكون متاحة، إضافة إلى تحسين تغطية شبكات المحمول داخل قرى الريف، ضمن مبادرة حياة كريمة».

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصري، المقام في استاد القاهرة، اليوم الخميس، بحضور الرئيس عبدالفتاح ، أنه سيجري تحسين وتطوير البريد المصري، ليواكب تقديم الخدمات الحديثة، وبالفعل جرى تطوير مئات المكاتب، وسيجري تطوير مئات المكاتب الأخرى، ضمن المبادرة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه بالنسبة للكهرباء، سيجري تطوير الشبكات، لاستيعاب كل الاحتياجات المستقبلية، وسيتم تحديث كل الشبكات والمحولات والموزعات، لعمل جديدة من الكهرباء، وهذا ما يجري على أرض الواقع.

وأردف أنه لأول مرة سيكون لدينا مؤشرات للحياة في الريف المصري للاستمرار في تطويره، وستكون هناك خدمات لأول مرة تشهدها القرى من غاز وصرف صحي وغيرهما، مضيفًا أن المشروع يستهدف تطوير وتنمية مناحي الحياة كافة، وسيتم تطوير كافة مراكز الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم العمل في 52 مركزا وأكثر من 1400 قرية وأكثر من 10000 تابع تتجاوز تكلفتها 250 مليار جنيه.

ولفت إلى أنه تم اختيار 52 مركزا وفقًا لمعايير الأكثر احتياجًا، مضيفًا أنهم يستهدفون بناء الإنسان والبنية الأساسية للقرى.

المصرى اليوم

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