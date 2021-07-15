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إمارة أبو ظبي تعلن العزل الجزئي اعتبارا من 19 يوليو

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إمارة أبو ظبي تعلن العزل الجزئي اعتبارا من 19 يوليو إمارة أبو ظبي تعلن العزل الجزئي اعتبارا من 19 يوليو

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أعلنت لجنة مكافحة جائحة كورونا في أبوظبي عن عزل جزئي ومتطلبات جديدة لدخول الإمارة بدءا من 19 يوليو من منتصف الليل وحتى الـ5 صباحا، لمنع انتشار متحورات .

وقالت اللجنة: «سيبدأ برنامج التعقيم يوميا من الساعة 12 منتصف الليل إلى 5 صباحا.. ستقيد خلال هذه الفترة الحركة المرورية وحركة الجمهور وستتوقف وسائل النقل العام».

كما أعلنت لجنة تحديث النسب التشغيلية والطاقة الاستيعابية في عدد من الأنشطة في الإمارة ابتداءا من الاثنين 19 يوليو، حيث تم تحديد الطاقة الاستيعابية بنسبة 50% في الشواطئ العامة والحدائق العامة والشواطئ الخاصة وأحواض السباحة والصالات الرياضية والنوادي الرياضية في الفنادق والمنتجعات الصحية في الفنادق وحافلات النقل والعبارات العامة.

وحددت اللجنة أيضا الطاقة الاستيعابية بنسبة 40% في المراكز التجارية و30% في دور السينما، مع اعتماد 3 ركاب كحد أقصى في مركبة الأجرة سعة 5 ركاب و4 ركاب كحد أقصى في مركبة الأجرة سعة 7 ركاب.

وأكدت اللجنة على ضرورة التزام أفراد المجتمع بالإجراءات الوقائية والمحافظة على مسافات التباعد الجسدي وارتداء الكمامات في الأماكن العامة للحفاظ على مكتسبات الصحة العامة.

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