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القائم بالأعمال الأميركي: زيارة الملك تبرز دور الأردن القيادي في تعزيز السلام والاستقرار

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القائم بالأعمال الأميركي: زيارة الملك تبرز دور الأردن القيادي في تعزيز السلام والاستقرار القائم بالأعمال الأميركي: زيارة الملك تبرز دور الأردن القيادي في تعزيز السلام والاستقرار

جي بي سي نيوز :-  قال القائم بأعمال السفارة الأميركية في عمان مايكل هانكي إن الولايات المتحدة الأميركية تتطلع إلى زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا وولي العهد الأمير الحسين واللقاء مع الرئيس الأميركي جو بايدن والسيدة الأولى بالبيت الأبيض في 19 تموز الحالي.

واضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، أن زيارة جلالة الملك ستسلط الضوء على الشراكة الدائمة والاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن؛ الشريك الرئيس والحليف للولايات المتحدة.

وبين أن هناك فرصا لمناقشة العديد من التحديات التي تواجه الشرق الأوسط وإبراز دور الأردن القيادي في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وأصدر البيت الأبيض بيانا بمناسبة زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني للولايات المتحدة الأميركية ولقاء الرئيس جو بايدن. وقال السكرتير الاعلامي في البيت الابيض جين بساكي في البيان إن رئيس الولايات المتحدة الأميركية جو بايدن والسيدة الأولى يتطلعان للترحيب بجلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله بالبيت الأبيض في 19 تموز. وأضاف أن زيارة جلالة الملك عبدالله ستتناول العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأميركية والأردن الذي يعد شريكا وحليفا أساسيا للولايات المتحدة. ووفقا للبيان، يعد اللقاء فرصة لمناقشة العديد من المعضلات التي تواجه الشرق الأوسط وتأكيد دور الأردن القيادي في تعزيز السلام والاستقرار بالمنطقة. وبين أن بايدن يتطلع للعمل عن كثب مع جلالة الملك عبدالله الثاني لتقوية التعاون الثنائي بين البلدين فيما يتعلق بالعديد من القضايا السياسية والاقتصادية بما في ذلك تعزيز الفرص الاقتصادية الحيوية التي من شأنها جعل مستقبل الأردن مشرقا.

 

جي بي سي نيوز

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