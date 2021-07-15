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الأولمبية الكويتية تعلن تأجيل دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة

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الأولمبية الكويتية تعلن تأجيل دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة الأولمبية الكويتية تعلن تأجيل دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة
تنطلق في الفترة من 9 إلى 19 يناير 2022

الأولمبية الكويتية تعلن تأجيل دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة

أجلت اللجنة الأولمبية الكويتية انطلاق دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة المقررة في الكويت، لتنطلق في الفترة من 9 إلى 19 يناير 2022 بدلاً من موعدها المحدد سابقاً في ديسمبر من العام الجاري.

وذكرت اللجنة في تعميم إلى الاتحادات المحلية أن القرار جاء حرصاً من اللجنة الأولمبية الكويتية على استضافة دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة في الوقت الذي يلائم ويناسب الدول المشاركة في الدورة كافة وإظهارها بالشكل الذي يليق بدولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

وزادت أنه تم تحديد موعد الافتتاح ليكون عند السابعة من مساء الأحد 9 يناير 2022، على أن يكون الختام في 19 من الشهر ذاته بعد المباراة النهائية لمسابقة كرة القدم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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