تأهل 3 مصريين لنهائي فردي الرجال ببطولة ببطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين

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تأهل ثلاثي المنتخب الوطني للخماسي الحديث أحمد الجندي ومهند طارق ونور الدين كريم إلى نهائي منافسات الفردي ببطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات، والتي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، في الفترة من 12 حتى 18 يوليو الجاري.

وتواجد الجندي المتأهل لأولمبياد طوكيو ومهند طارق ونور الدين كريم ضمن قائمة الـ36 لاعبًا المتأهلين للنهائي بعد تحقيقهم مراكز متقدمة في تصفيات نصف نهائي الفردي للبطولة.

وتصدر الجندي تصفيات نصف النهائي، حيث جاء في المركز الأول بعد انتهاء منافسات السباحة والسلاح والليزر رن.

ويلعب الثلاثي في النهائي بعد غد السبت، على أن تقام غدا الجمعة منافسات نهائي فردي السيدات ويمثل مصر فيه الثلاثي سلمى أيمن وأميرة قنديل المتأهلة لأولمبياد طوكيو وملك خالد بعد تواجدهن ضمن قائمة أفضل 36 لاعبة المتأهلات للنهائي بعد تحقيقهن مراكز متقدمة في منافسات نصف النهائي.

ويشارك في البطولة 27 دولة وهي: بيلاروسيا والبرازيل وكندا والتشيك والإكوادور وفرنسا وجورجيا وألمانيا وجواتيملا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبيرو وبولندا وروسيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

ويدير البطولة الدكتور شادي عبدالعزيز، فيما يقود المنتخب الوطني رؤوف حسام المدير الفني للمنتخبات القومية وعمرو السيد المدير الفني للناشئين ومدربو السلاح أحمد الصغير ومحمد غيث ومحمد حسني ومحمد الصباحي وعبدالرحمن عادل وسامح مجدي، ومدربو السباحة طارق النويهي وخالد عصفور وعلي الوكيل، ومدربو الجري إيهاب سيد ومحمود السيد وهشام سليمان ومدربو الرماية إبراهيم سكر ومحمد علاء، ومدربو الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي ويوسف جلال ومدرب اللياقة البدنية محمد الجمال ويوسف حسن طبيب العلاج الطبيعي ودكتور باسل جميل طبيب المنتخب القومى.