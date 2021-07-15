إزالة حالات تعدى على أرض زراعية وأملاك دولة بأرمنت غرب الأقصر

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شدد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة ارمنت غرب الأقصر، في التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمعتدين .

وصرح عاشور رئيس المركز بأنه تم اليوم رصد عدد ٣ مخالفات تعدي على أرض زراعية بالحفر استعدادا لعمل قواعد خرسانية، موضحا أن المخالفة الأولى، تعدى على مساحة 100 متر، بناحية الرزيقات قلبي حوض السمان، والمخالفة الثانية على مساحة 100 متر بناحية الرزيقات قلبي حوض الدلال .

واضاف أن المخالفة الثالثة على مساحة 100 متر، بناحية الرزيقات بحري حوض منوس وتم إزالة جميع المخالفات في المهد بردم جميع الحفر على كامل المسطح واعادة الشئ لاصله .

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.