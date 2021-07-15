أخبار عاجلة

"الأرصاد" تنبه عسير: أمطار وضباب وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
الممثلة الفرنسية ماشا مريل لـ«المصري اليوم»: «شعرت بهيبة كبيرة عندما استمعت لأم كلثوم في باريس رغم عدم معرفتي بالعربية» -
الأهلي يصدر قرار ناريا ضد نادي الزمالك بعد أزمة القطبين في الفضائيات.. فيديو -
تردد قناة بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة مصر لكرة اليد ضد المانيا في طوكيو -
فاركو يحسم صفقة مهاجم الأهلي ..فيديو -
الأهلي يضم 3 صفقات سوبر رسميا بأوامر موسيماني في صيف 2021 .. فيديو -
"هيئة الفضاء" تعزز شراكتها مع إيرباص ومجموعة من الشركات الأوروبية -
جماهير الأهلي تحاصر موسيماني في البحر خلال عطلته القصيرة .. فيديو -
تحويلات مرورية لإنشاء كوبري سيارات بمحور عدلي منصور في القاهرة -
أحمد موسى عن صور رئيس الوزراء بالمنوفية: «الناس دى محدش كان بيسأل فيهم» (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الرئاسة البرازيلية: بولسونارو يتماثل للشفاء من انسداد معوي

Print
الرئاسة البرازيلية: بولسونارو يتماثل للشفاء من انسداد معوي الرئاسة البرازيلية: بولسونارو يتماثل للشفاء من انسداد معوي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، يتماثل للشفاء بعد أن تلقى العلاج في أحد مستشفيات ساو باولو من انسداد بالأمعاء.

وقال مكتب الرئيس البرازيلي إنه يتحسن كما أن نتائج فحوصه السريرية جيدة، ولم يعلن المكتب في بيانه عن موعد خروجه ولم يشر إلى إجراء جراحة له.

ونقل بولسونارو 66 عاما إلى المستشفى الأربعاء جراء ألم في المعدة ومعاناته من الفواق المزمن، بعد استشارة جراح أجرى جراحة له في عام 2018 بعد تعرضه للطعن في البطن أثناء حملته الانتخابية.

وقال أطباؤه إنهم يحتاجون إلى إجراء مزيد من الفحوص لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى جراحة طارئة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الممثلة الفرنسية ماشا مريل لـ«المصري اليوم»: «شعرت بهيبة كبيرة عندما استمعت لأم كلثوم في باريس رغم عدم معرفتي بالعربية»

الممثلة الفرنسية ماشا مريل لـ«المصري اليوم»: «شعرت بهيبة كبيرة عندما استمعت لأم كلثوم في باريس رغم عدم معرفتي بالعربية»

الأهلي يصدر قرار ناريا ضد نادي الزمالك بعد أزمة القطبين في الفضائيات.. فيديو

الأهلي يصدر قرار ناريا ضد نادي الزمالك بعد أزمة القطبين في الفضائيات.. فيديو

تردد قناة بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة مصر لكرة اليد ضد المانيا في طوكيو

تردد قناة بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة مصر لكرة اليد ضد المانيا في طوكيو

فاركو يحسم صفقة مهاجم الأهلي ..فيديو

فاركو يحسم صفقة مهاجم الأهلي ..فيديو