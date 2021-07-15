المدير التنفيذي لـ«النقد الدولي»: مبادرة «حياة كريمة» تمثل ترجمة فعلية للتوجه نحو توطين التنمية

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قال الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الأممي لتميول التنمية المستدامة، إن مبادرة حياة كريمة تمثل ترجمة عملية وفعلية للتوجه نحو توطين التنمية، مشيرًا إلى أنه ليس من المستغرب أن تعتبر منظمة الأمم المتحدة هذا البرنامج أحد النماذج الطموحة التي تعبر عن التنمية المستدامة.

وأضاف في كلمته الموجهة إلى الاحتفالية بإطلاق مشروع تنمية الريف المصري «حياة كريمة»، أن المبادرة تستهدف مكافحة الفقر، لاسيما الأسر الأشد فقرًا، ومراعاة العديد من المعايير لتحقيق التنمية المجتمعية.

وأشاد محي الدين، بأن البرنامج له إطار زمني محدد يمتد من 2019 إلى 2024، ويستهدف القرى، وإتاحة فرص العمل في سبيل الاستمرار في رفع معدلات التنمية الأكثر شمولًا وتأثيرًا على عموم الناس.

وانطلقت، مساء اليوم الخميس، فاعليات المؤتمر الأول للمشروع القومى «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصرى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء الوزراء.