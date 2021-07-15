مدينة مصيف بلطيم تتجمل استعدادا لعيد الأضحى المبارك

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بناءا على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ اليوم بإنهاء كافة التراكمات والمخلفات الموجودة داخل مدينة مصيف بلطيم وتنظيف جميع الشوارع الفرعية والشوارع الرئيسية، فقد قامت وحدة التدخل السريع برفع التراكمات والمخلفات من جميع مناطق المدينة بداية«من منطقة الفنار غربا» وحتى منطقة الزهراء شرقا.

وقد تابع العميد هانى محمدعبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم سير العمل وإعطاء التعليمات برفع المخلفات الموجودةبمنطقة الزهراء والسلام بمعاونة وحدة التدخل السريع الموجودة بالمدينة والاستعداد بالمظهر اللائق لإستقبال عيد الأضحى المبارك وتحسين الخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانيا»..