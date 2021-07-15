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عمر خورشيد لـ حلا شيحة : « ماتبقيش تقلعي الحجاب وترجعي تبوسي الأيادي»

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عمر خورشيد لـ حلا شيحة : « ماتبقيش تقلعي الحجاب وترجعي تبوسي الأيادي» عمر خورشيد لـ حلا شيحة : « ماتبقيش تقلعي الحجاب وترجعي تبوسي الأيادي»

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سخر الفنان الشاب عمر خورشيد، من حلا شيحة، بسبب تصريحتها الاخيرة، بتبرأها من مشاهدها الرومانسية بكليب «بحبك»، لفيلم «مش أنا».

وكتب خورشيد، منشورًا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك، قائلا:»عادي هو مزواج مطلاق.. فا لما يعملها معاكي ماتبقيش تقلعي الحجاب وترجعي تبوسي الأيادي على شان تمثلي تاني يا لولة«.

يشار أن حلا شحية وجهت رسالة، شديدة اللهجة للفنان تامر حسني، وذلك عقب نشر كليب من فيلم «مش أنا» وأعلنت توبتها وندمها على تصوير الفيلم، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، قائلة :«أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وفي أيام ذي الحجة، أيام مباركة وخصوصًا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا إيه، واتفاجئت أكتر خصوصًا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده إنه هيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات، وأكدلي إنه هيحترم رغبتي».

وتابعت: «إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقايس ربنا إحنا لم ولن ننجح، أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير، بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح، بتكلم من قلبي، الكليب ده مايرضيش ربنا، وأنا عيطت لإني شفت نفسي في المشاهد دي، دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط، علشان إحنا بشر بس المصيبة إننا بنغفل وبننسى».

المصرى اليوم

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