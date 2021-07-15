«معيط»: حريصون على ترسيخ ركائز التواصل الإيجابي ونشر الثقافة المالية في شرائح المجتمع

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قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن وزارته حريصة على ترسيخ ركائز التواصل الإيجابي وتعميق ونشر الثقافة المالية في مختلف شرائح المجتمع خاصة الشباب وطلاب الجامعات؛ بما يؤهلهم لقراءة وفهم وتحليل الموازنة العامة للدولة وبرامج الحكومة، والمشاركة البناءة في تحديد أولويات الإنفاق العام على ضوء الاحتياجات التنموية للمواطنين، ويُسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية ويساعد في تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بجودة الخدمات العامة.

وجَّه وزير المالية بضرورة مخاطبة الشباب بلغتهم، ترسيخًا لجسور التواصل الفعّال معهم من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تبسيط مفاهيم المالية العامة، وتنمية الوعى الوطني بما تحققه الدولة من إنجازات غير مسبوقة عبر تنفيذ المشروعات القومية العملاقة التي تسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف وزير المالية أن القيادة السياسية حريصة على تمكين الشباب ومشاركتهم الفعَّالة في بناء الدولة، وأننا ماضون بقوة لتوفير كل الآليات والفرص الممكنة؛ لتطوير أطر الشفافية والإفصاح المالي والتواصل المجتمعي، وتعريف الشباب بتوجهات السياسة المالية للدولة ودور وزارة المالية في تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠، فيما يتعلق بالبعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، موضحًا أن آراء وأفكار الشباب يتم أخذها في الاعتبار ووضعها حيز التنفيذ الفعلي بما يحقق صالح الوطن والمواطنين.

من جانبه، قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إننا مستمرون في التعاون مع منظمة «اليونيسف» للمساعدة في التوجيه الأمثل للموارد المتعلقة بتنمية مهارات الأطفال والشباب، وتلبية احتياجاتهم ورفع قدراتهم التعليمية والتثقيفية والصحية فهم قادة المستقبل وبناءة الوطن، مشيدًا بالتفاعل الإيجابي للشباب وطلاب الجامعات واستجابتهم للدورات التعريفية الخاصة بطرق إعداد الموازنة، واختيار أفضل البدائل الممكنة؛ لتحقيق النتائج المرجوة التي تتسق مع التوجهات العامة لسياسة الدولة.

وأشاد كجوك، بأفكار الشباب خلال لقائه مع طلاب وشباب الجامعات عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، حول اللعبة الإلكترونية الجديدة «صيد الكنوز»، وحجم الاستفادة المكتسبة من تلك التجربة المهمة، وزيادة الوعي المعرفي لديهم عن السياسات المالية وآليات إعداد الموازنة، لافتًا إلى أن الشباب المشاركين اقترحوا طرح هذه «اللعبة» باللغتين العربية والإنجليزية، وتعميمها على موضوعات أخرى إضافية تساعدهم في فهم طرق العمل بمختلف قطاعات الدولة.

بدورها، قالت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، إن من المقرر قيام وزارة المالية خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم دراسة مدى إمكانية إدراج مناهج دراسية جديدة حول مفاهيم وضع الموازنة، بما يسهم في تعزيز الثقافة المالية لوعي الطلاب.

وأضافت أنه تم تكريم الطلاب المشاركين في اللعبة الإلكترونية الجديدة «صيد الكنوز» بالتعاون مع منظمة اليونيسف بحضور أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، وتم تسليمهم شهادات تقدير؛ تشجيعًا لهم على المشاركة الفعَّالة في كل الأنشطة التي تقوم بها الوزارة.

وتابعت أنه في سياق تطوير الجهود المبذولة للشباب والأطفال والسعي لتقديم سياسات ملائمة لاحتياجات المواطنين، وإتاحة المزيد من المعلومات المبسطة لجمهور لتعزيز الشفافية وإشراك المواطن في عملية اعداد الموازنة؛ فقد تم نشر تقرير تسليط الضوء على مخصصات الأطفال في الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وفى البيان المالي للموازنة للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، ويمكن الوصول إلى التقرير باللغة الانجليزية من خلال الرابط الإلكترونى: https://bit.ly/3h56DA1، كما تم نشر نسخة المواطن من البيان التمهيدي ما قبل الموازنة للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، الذي يعرض رؤية وزارة المالية لمشروع الموازنة العامة للدولة وأهم البرامج الإجتماعية والإجراءات الإصلاحية المقرر تنفيذها؛ وذلك بهدف إشراك المواطن في عملية حوار مفتوحة بعد موافقة مجلس الوزراء وفى نفس وقت إرسال الموازنة للبرلمان، ويُعد إحدى الأدوات الفعالة للتواصل المجتمعي حيث يتم عرض هذا البيان أمام الرأي العام من خلال عقد مؤتمرات وورش عمل بالإضافة إلى نشره على الموقع التفاعلي الخاص بوزارة المالية، ويساعد ذلك في رفع مستوى مصر عالمياً في مؤشر شفافية الموازنة.

ويمكن الوصول إليه من خلال الرابط الإلكترونى: https://bit.ly/3hfwKmG