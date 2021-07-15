إقبال سياحي متوسط على معبد الكرنك بمدينة الأقصر

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شهدت مدينة الأقصر، الخميس، وصول عدد من الحافلات السياحية، التي تقل عدد من السياح، يتراوح عددهم من 150 إلى 300 سائح قادمة من مدينتي سفاجا والغردقة، في رحلات ما تسمي «برحلات اليوم الواحد»، وذلك للاستمتاع بزيارة الأماكن الأثرية والسياحية المختلفة بالمدينة، والتي استمرت اليوم الخميس في استقبال زائريها من جنسيات مختلفة، وفق إجراءات احترازية ووقائية مشددة والالتزام الكامل بكافة الاجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد، والالتزام الكامل بارتداء الكمامات اثناء زيارة المقاصد الاثرية بمعبدالكرنك.

وتشهد المدينة ارتفاع كبير في درجات الحرارة مع وجود رياح خفيفة تهدئ من شدة الشمس مما أدى إلى قيام السياح بارتداء اغطية الرأس المختلفة للوقاية من أشعة الشمس.

وتضمنت برامج الزيارة، زيارة معابد والكرنك بالبر الشرقى،والتجول داخل مجموعة المعابد والاستمتاع بزيارة قدس الأقداس والجعران المقدس والبحيرة المقدسة وغيرها من المزارات التي يشتهر بها معبدالكرنك ولجا السياح لوضع البرانيط والطرح والأقمشة فوق رؤسهم للحماية من شدة الحرارة وتناول كميات كبيرة من المياه، بجانب زيارة باقى المزارات السياحية والأثرية الموضوعة في برنامج الرحلة.

ومن جانبه قال الخبير السياحى محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إن هذه الفترة تشهد اقبالا من السياح الوافدين لزيارة مدن البحر الاحمر، والقدوم لزيارة المقاصد الأثرية المختلفة عن طريق رحلات اليوم الواحد، مما ساعد في عمل حراك في البيع والشراء للمحال التجارية والبازارات لبيع منتجاتها للسياح، موضحاً ان عودة الرحلات الروسية له مردود كبير لإنعاش الموسم السياحى المقبل وزيادة التدفقات من مختلف الاسواق للمساهمة في تنشيط السياحة ومشاهدة المشروعات السياحية والأثرية العملاقة التي تم افتتاحها خلال الأشهر الماضية.