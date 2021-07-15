أخبار عاجلة

فيفاء.. "لجنة" تقف على انهيار "الحزام".. والبلدية تواصل معالجة الأضرار -
"الفيصل" يلتقي رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية.. في أولمبياد طوكيو2020 -
"التجارة": لن نسمح بدخول المطاعم والمقاهي والأسواق إلا للمحصنين فقط -
بالفيديو.. "عمرو خالد" ينسحب من مقابلة "العربية" احتجاجًا على أسئلة حول علاقته بـ"الإخوان" -
"الحنتوشي" يحتفل بزواجه في ساجر -
نيجيريا توجه تهماً تتعلق بالإرهاب والخيانة إلى "معمم" موالٍ لإيران -
بالصور.. إقبال كبير من طلاب وطالبات مكتب تعليم بيش لأخذ لقاح كورونا -
"بايدن" للمتخوفين من "دلتا": احصلوا على اللقاح -
الهلال يصل إلى الرياض.. و"جارديم" يمنح إجازة للدوليين -
محافظ بورسعيد يستقبل رئيسى «الرعاية الصحية» الحالي والسابق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

مع آذان الفجر .. إيمي سمير غانم تنشر صورة لوالدتها دلال عبد العزيز 

Print
مع آذان الفجر .. إيمي سمير غانم تنشر صورة لوالدتها دلال عبد العزيز  مع آذان الفجر .. إيمي سمير غانم تنشر صورة لوالدتها دلال عبد العزيز 

لاقتراحات اماكن الخروج

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صورة لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

وكتبت إيمي سمير غانم على صورة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز "يارب " .

وقام متابعي إيمي سمير غانم على حسابها على انستجرام بالدعاء للفنانة دلال عبد العزيز بالشفاء.

كشف الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة «كورونا» التابعة لوزارة الصحة والسكان، آخر مستجدات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، قائلًا «الفنانة الكبيرة مازالت في حاجة إلى الأكسجين والأجهزة التي تساعد عضلة التنفس على أداء عملها».

وأضاف النادي، خلال برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» عبر فضائية «سي بي سي»، أن الفنانة دلال عبدالعزيز لم تتماثل للشفاء بعد، وتعاني من متلازمة ما بعد كورونا حيث يتم وضعها الآن على جهاز تنفس غير ثاقب بدون الأنبوبة الحنجرية، لافتًا إلى أنه بدون القناع أو ماسك الأكسجين يكون هناك صعوبة في التنفس.

وعن إمكان نسبة الشفاء، قال النادي إن الأمل موجود وهناك دعم طبي، ومن الممكن سحب الأجهزة تدريجيًّا حال التحسن.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لا تتعرضوا لأشعة الشمس من الظهر حتى العصر.. الأرصاد: صيف هذا العام الأكثر حرارة

لا تتعرضوا لأشعة الشمس من الظهر حتى العصر.. الأرصاد: صيف هذا العام الأكثر حرارة

رئيس «تضامن النواب» يؤازر بعثة مصر البارالمبية قبل مشاركتها في أوليمياد طوكيو

رئيس «تضامن النواب» يؤازر بعثة مصر البارالمبية قبل مشاركتها في أوليمياد طوكيو

باللهجة المصرية.. آدم يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان «فنجان قهوة»

باللهجة المصرية.. آدم يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان «فنجان قهوة»

يسبب فقد السمع وغرغينا الأطراف.. خبير لقاحات يحذر: متحور «دلتا» الخطر القادم

يسبب فقد السمع وغرغينا الأطراف.. خبير لقاحات يحذر: متحور «دلتا» الخطر القادم