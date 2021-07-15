مع آذان الفجر .. إيمي سمير غانم تنشر صورة لوالدتها دلال عبد العزيز 

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نشرت الفنانة إيمي سمير غانم عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صورة لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

وكتبت إيمي سمير غانم على صورة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز "يارب " .

وقام متابعي إيمي سمير غانم على حسابها على انستجرام بالدعاء للفنانة دلال عبد العزيز بالشفاء.

كشف الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة «كورونا» التابعة لوزارة الصحة والسكان، آخر مستجدات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، قائلًا «الفنانة الكبيرة مازالت في حاجة إلى الأكسجين والأجهزة التي تساعد عضلة التنفس على أداء عملها».

وأضاف النادي، خلال برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» عبر فضائية «سي بي سي»، أن الفنانة دلال عبدالعزيز لم تتماثل للشفاء بعد، وتعاني من متلازمة ما بعد كورونا حيث يتم وضعها الآن على جهاز تنفس غير ثاقب بدون الأنبوبة الحنجرية، لافتًا إلى أنه بدون القناع أو ماسك الأكسجين يكون هناك صعوبة في التنفس.

وعن إمكان نسبة الشفاء، قال النادي إن الأمل موجود وهناك دعم طبي، ومن الممكن سحب الأجهزة تدريجيًّا حال التحسن.