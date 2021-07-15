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"اللجنة النسائية بمجلس الرياض" تعقد اجتماعها برئاسة "نورة بنت محمد"

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"اللجنة النسائية بمجلس الرياض" تعقد اجتماعها برئاسة "نورة بنت محمد" "اللجنة النسائية بمجلس الرياض" تعقد اجتماعها برئاسة "نورة بنت محمد"
لمناقشة الدراسات المسحية للحرف والحرفيين في محافظات المنطقة

عقدت اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بمجلس منطقة الرياض اليوم اجتماعاً عبر "الاتصال المرئي" عن الدراسات المسحية للحرف والحرفيين في المحافظات برئاسة صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود رئيس اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بمجلس المنطقة رئيس اللجنة التنفيذية للدراسات المسحية وبحضور وكلاء المحافظين وأعضاء اللجنة وأمانة مجلس المنطقة.

وفي مستهل الاجتماع رحبت الأميرة نورة بنت محمد بالجميع منوهةً بإسهاماتهم في الجهود التنموية بالمنطقة وواجب الإيمان بالعمل التنموي وانعكاسات المنفعة والتطور الإنساني وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

وأشارت سموها إلى هدف الحفاظ على الموروث الحرفي التراثي وما تحويه الرياض من تاريخ في هذا الموروث الأصيل مبينةً دور الشراكات بين الجهات الحكومية وقطاعات المسؤولية الاجتماعية الخيرية والتعاونية في مشروعات إبراز المهارات الحرفية وتطويرها والعمل على إنتاجيتها.

وقدم خلال الاجتماع عرض عن جمعية " حرفة " والمستويات التي حققتها في دعم الحرف والحرفيين من خلال المشاركة في معارض دولية وتقديم دورات تخصصية للمستفيدين وتمكين حوالي ٦٠٠٠ من أصحاب الحرف اليدوية تطوير مهاراتهم.

كما قدم عرض عن اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بمجلس المنطقة في المبادرات والشراكات التي ساهمت بها تنموياً والتواصل عبر منظومتها المؤسسية مع الجهات وتسهيل المهام المجتمعية.

بعد ذلك جرى بحث أهداف وآلية الدراسات المسحية للحرف والحرفيين في المحافظات ومناقشة التساؤلات العملية وسبل تعزيز وتطوير أعمال اللجنة وتحقيق رسالتها المنشودة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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