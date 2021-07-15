«أس أس» عن فيلم العارف: علامة في تاريخ السينما المصرية والعربية

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حرص الفنان محمد أسامة«اس اس» على حضور العرض الخاص لفيلم«العارف» لتهنئة صديقه الفنان مصطفى خاطر الذي يجسد دور ضيف شرف ضمن أحداث العمل، ونشر اس اس صورة تجمعه بالنجم أحمد عز بطل العمل ومصطفى خاطر عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديو إنستجرام وعلق عليها وكتب:«ألف مليون مبروك فيلم العارف إللي يعتبر علامه في تاريخ السينما المصرية والعربية، شكرا لكل أبطال وصناع العمل والإنتاج الضخم، من أجل إسعاد الجمهور.

ورد عليه مصطفي خاطر وكتب:«حبيبي يا اس اس نورت امبارح ومبسوط أن الفيلم عجبك».

بينما كتب محمد سيد بشير مؤلف الفيلم:«حبيبي يا رفيق الجيم ومبسوط أنه عجبك جداً».

«العارف» بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب .