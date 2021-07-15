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الموافقة علي تخصيص قطعة أرض لإقامة مجمع محاكم لمجلس الدولة بالسويس
-
الثلاثاء 03 أغسطس 2021 08:54 مساءً
عميد معهد القلب السابق: «بعض مناطق الصعيد ترى الكرش عزوة»
-
الثلاثاء 03 أغسطس 2021 08:54 مساءً
إيهاب جلال يستعين بالشباب في قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز
-
الثلاثاء 03 أغسطس 2021 08:54 مساءً
محاضرة بالفيديو وتدريبات خططية فى الاهلى استعدادًا لمباراة وادي دجلة
-
الثلاثاء 03 أغسطس 2021 08:54 مساءً
على ماهر يطالب لاعبى المصرى بنقاط مباراة المقاولون العرب
-
الثلاثاء 03 أغسطس 2021 08:54 مساءً
محافظ السويس يوافق على دعم شركة بترول لمنظومة الصحة بـ 62 جهاز تنفس صناعي
-
الثلاثاء 03 أغسطس 2021 08:54 مساءً
أفغانستان.. طالبان تحاصر مدينة لشكركاه عاصمة هلمند والجيش يدعو السكان لإخلاء المدينة
-
الثلاثاء 03 أغسطس 2021 08:54 مساءً
بطولة عمرو عبدالجليل ومصطفى خاطر.. بدء تصوير أول مشاهد فيلم «مربع برمودا»
-
الثلاثاء 03 أغسطس 2021 08:54 مساءً
النيابة العامة تحذر من تسهيل دخول المتسللين للمملكة
-
الثلاثاء 03 أغسطس 2021 08:46 مساءً
حصر المحال التجارية المستغلة وغير المستغلة بمحطة السكة الحديد بالأقصر
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الثلاثاء 03 أغسطس 2021 08:40 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
طالبان تلقي السيطرة على معبر حدود مهم بين باكستان وأفغانستان
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 15 يوليو 2021 01:16 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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