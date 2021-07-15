أخبار عاجلة

سامح حسين: «أمي كانت ست خارقة في كل حاجة.. ورغم دلعها لي مطلعتش بايظ» (فيديو) -
الاتفاق يختتم معسكر النمسا بمواجهة زالايغيرزيغي المجري.. غدًا -
الرئيس اللبناني يطالب الجيش باستعادة الهدوء في منطقة خلدة -
أمريكا تتشاور مع شركائها لبلورة رد وشيك على مهاجمة إيران الناقلة الإسرائيلية -
مسؤول مصري يؤكد عدم رصد "دلتا" في البلاد حتى الآن -
استشاري: النوع الثاني يُمثل 95% من إصابات السكر -
مُسعف يُعيد 75 ألف جنيه و3 تليفونات محمولة لمصاب بالفيوم: عثر عليها خلال حادث -
الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة: تصل لـ42 درجة في الظل.. وخففوا الملابس (فيديو) -
رسالة ماجستير: التحول الرقمى ساهم في تحسين أداء شركات السياحة بنسبة 54.7 % -
محافظ القاهرة: السيطرة على حريق عزبة خير الله دون خسائر في الأرواح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الجونة السينمائي يعرض فيلم «ريش» بعد فوزه بالجائزة الكبرى لأسبوع النقاد بمهرجان كان

Print
الجونة السينمائي يعرض فيلم «ريش» بعد فوزه بالجائزة الكبرى لأسبوع النقاد بمهرجان كان الجونة السينمائي يعرض فيلم «ريش» بعد فوزه بالجائزة الكبرى لأسبوع النقاد بمهرجان كان

لاقتراحات اماكن الخروج

أعلنت إدارة مهرجان الجونة عن عرض الفيلم المصري، «ريش»، للمخرج عمر الزهيري في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، وذلك بعد فوز الفيلم بالجائزة الكبرى للدورة ال60 لأسبوع النقاد الدولي بمهرجان كان، وقدرها 15 ألف يورو.

مهرجان كان السينمائى في دورته الـ 74، شهد عرض الفيلم العالمى الأول، ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولى بالمهرجان.

«ريش» هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، وقد اشترك في تأليفه مع السيناريست أحمد عامر، ويقدم قصة أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذي لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه وذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل في إعادة الزوج، الزوج الذي كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة، هذا التحول العنيف يجبر هذه الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثاً عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغيرٍ قاسٍ وعبثي.

المخرج عمر الزهيري درس السينما في معهد السينما بالقاهرة، وعمل كمساعد مخرج مع أهم المخرجين المصريين مثل يوسف شاهين ويسري نصر الله، وأخرج فيلمه القصير الأول زفير (2011) وحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان دبي السينمائي الدولي، وفي 2014 قدم عمر فيلمه القصير الثاني ما بعد وضع حجر الأساس لمشروع الحمام بالكيلو 375.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سامح حسين: «أمي كانت ست خارقة في كل حاجة.. ورغم دلعها لي مطلعتش بايظ» (فيديو)

سامح حسين: «أمي كانت ست خارقة في كل حاجة.. ورغم دلعها لي مطلعتش بايظ» (فيديو)

استشاري: النوع الثاني يُمثل 95% من إصابات السكر

استشاري: النوع الثاني يُمثل 95% من إصابات السكر

مُسعف يُعيد 75 ألف جنيه و3 تليفونات محمولة لمصاب بالفيوم: عثر عليها خلال حادث

مُسعف يُعيد 75 ألف جنيه و3 تليفونات محمولة لمصاب بالفيوم: عثر عليها خلال حادث

الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة: تصل لـ42 درجة في الظل.. وخففوا الملابس (فيديو)

الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة: تصل لـ42 درجة في الظل.. وخففوا الملابس (فيديو)