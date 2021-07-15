أخبار عاجلة

سامح حسين: «أمي كانت ست خارقة في كل حاجة.. ورغم دلعها لي مطلعتش بايظ» (فيديو) -
الاتفاق يختتم معسكر النمسا بمواجهة زالايغيرزيغي المجري.. غدًا -
الرئيس اللبناني يطالب الجيش باستعادة الهدوء في منطقة خلدة -
أمريكا تتشاور مع شركائها لبلورة رد وشيك على مهاجمة إيران الناقلة الإسرائيلية -
مسؤول مصري يؤكد عدم رصد "دلتا" في البلاد حتى الآن -
استشاري: النوع الثاني يُمثل 95% من إصابات السكر -
مُسعف يُعيد 75 ألف جنيه و3 تليفونات محمولة لمصاب بالفيوم: عثر عليها خلال حادث -
الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة: تصل لـ42 درجة في الظل.. وخففوا الملابس (فيديو) -
رسالة ماجستير: التحول الرقمى ساهم في تحسين أداء شركات السياحة بنسبة 54.7 % -
محافظ القاهرة: السيطرة على حريق عزبة خير الله دون خسائر في الأرواح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

ارتفاع جديد في درجات الحرارة .. حالة الطقس والرطوبة من اليوم الى أول أيام العيد

Print
ارتفاع جديد في درجات الحرارة .. حالة الطقس والرطوبة من اليوم الى أول أيام العيد ارتفاع جديد في درجات الحرارة .. حالة الطقس والرطوبة من اليوم الى أول أيام العيد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة ونسب الرطوبة المتوقعة خلال الفترة من الخميس 15 يوليو إلى الثلاثاء 20 يوليو 2021، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء وذلك اعتبارا من يوم الجمعة، ثم ينخفض بشكل طفيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد من الاثنين وأول يوم العيد ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء..

وتسود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة طوال هذه الأيام، ما يقلل الاحساس من ارتفاع نسبة الرطوية .

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من الخميس 15 يوليو إلى الثلاثاء 20 يوليو 2021.

- درجات الحرارة الخميس 15 يوليو 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 37 درجة والمحسوسة 39 وعلى السواحل الشمالية 32 درجة والمحسوسة 35 وعلى جنوب سيناء 40 درجة والمحسوسة 43 وعلى شمال الصعيد 38 درجة والمحسوسة 40 وعلى جنوب الصعيد 40 درجة والمحسوسة 41 درجة.

- درجات الحرارة الجمعة 16 يوليو 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 39 درجة والمحسوسة 41 وعلى السواحل الشمالية 33 درجة والمحسوسة 36 وعلى جنوب سيناء 40 درجة والمحسوسة 43 وعلى شمال الصعيد 40 درجة والمحسوسة 42 وعلى جنوب الصعيد 42 درجة والمحسوسة 43 درجة.

- درجات الحرارة السبت 17 يوليو 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 39 درجة والمحسوسة 41 وعلى السواحل الشمالية 33 درجة والمحسوسة 36 وعلى جنوب سيناء 41 درجة والمحسوسة 44 وعلى شمال الصعيد 41 درجة والمحسوسة 43 وعلى جنوب الصعيد 44 درجة والمحسوسة 45 درجة.

- درجات الحرارة الأحد 18 يوليو 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 38 درجة والمحسوسة 40 وعلى السواحل الشمالية 32 درجة والمحسوسة 35 وعلى جنوب سيناء 41 درجة والمحسوسة 44 وعلى شمال الصعيد 41 درجة والمحسوسة 43 وعلى جنوب الصعيد 45 درجة والمحسوسة 46 درجة.

- درجات الحرارة الاثنين 19 يوليو 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 37 درجة والمحسوسة 39 وعلى السواحل الشمالية 30 درجة والمحسوسة 33 وعلى جنوب سيناء 40 درجة والمحسوسة 43 وعلى شمال الصعيد 39 درجة والمحسوسة 40 وعلى جنوب الصعيد 45 درجة والمحسوسة 46 درجة.

- درجات الحرارة الثلاثاء 20 يوليو 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 37 درجة والمحسوسة 39 وعلى السواحل الشمالية 30 درجة والمحسوسة 33 وعلى جنوب سيناء 40 درجة والمحسوسة 43 وعلى شمال الصعيد 39 درجة والمحسوسة 40 وعلى جنوب الصعيد 43 درجة والمحسوسة 44 درجة.

ويسود ارتفاع في نسبة الرطوبة، ما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوح ما بين 2 و4 درجات.

ويكون متوسط نسب الرطوبة طوال هذه الفترة كما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى ليلا من 73% إلى 82% والصغرى نهارا من 30% إلى 35%

- السواحل الشمالية: العظمى ليلا من 83% إلى 92% والصغرى نهارا من 40% إلى 45%

- جنوب سيناء: العظمى ليلا من 55% إلى 60% والصغرى نهارا من 30% إلى 35%

- شمال الصعيد: العظمى ليلا من 40% إلى 50% والصغرى نهارا من 25% إلى 30%

- جنوب الصعيد: العظمى ليلا من 30% إلى 35% والصغرى نهارا من 15% إلى 20%

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة ومتوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال الفترة من الخميس 15 يوليو إلى الثلاثاء 20 يوليو 2021.

No photo description available.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سامح حسين: «أمي كانت ست خارقة في كل حاجة.. ورغم دلعها لي مطلعتش بايظ» (فيديو)

سامح حسين: «أمي كانت ست خارقة في كل حاجة.. ورغم دلعها لي مطلعتش بايظ» (فيديو)

استشاري: النوع الثاني يُمثل 95% من إصابات السكر

استشاري: النوع الثاني يُمثل 95% من إصابات السكر

مُسعف يُعيد 75 ألف جنيه و3 تليفونات محمولة لمصاب بالفيوم: عثر عليها خلال حادث

مُسعف يُعيد 75 ألف جنيه و3 تليفونات محمولة لمصاب بالفيوم: عثر عليها خلال حادث

الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة: تصل لـ42 درجة في الظل.. وخففوا الملابس (فيديو)

الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة: تصل لـ42 درجة في الظل.. وخففوا الملابس (فيديو)