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بعد ضبط 20 حمارا في الأسواق .. خطوات بسيطة للتفرقة بين لحوم الحمير والأبقار عند الشراء والطهي

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بعد أن تمكنت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط سيارة نقل محملة بـ 20 حمارا بمحافظة الفيوم في طريقها للذبح خارج مجازر القاهرة، استعداد لعيد الأضحي، تم تحرير محضر بالواقعة وحالة المتهمين إلي النيابة العامة لمباشر التحقيقات.

اعلان وزارة الداخلية بشكل مستمر عن مجهود حملاتها في العثور علي الحمير المذبوحة في القاهرة والمحافظات، أثار ذعر وقلق المواطنين خاصة مع زيادة الاقبال علي الشراء اللحوم في عيد الأضحي .. "المصري اليوم" تواصل تقديم خدماتها لقرائها وتنشر الفرق بين لحوم الحمير واللحوم البقري سواء عند الشراء او اثناء الطهي.

1- لحم البقر لونه وردية يميل للإحمرار، أما لحم الحمير يميل إلي اللون الأحمر الداكن.

2- لحوم الحمير بعد ذبحها مباشرة تتحول إلى اللون الأحمر الغامض يقترب الأسود بعد تعرضها للهواء لفترة قصيرة>

3- لحم البقر يكون خليط بين اللحوم الحمراء والدهون، بعكس لحوم الحمير لون أحمر فقط ولا يوجد بها دهون.

4- لحوم الأبقار عند وضعها إناء مياه ساخنة يخرج منها دهون بشكل غير منفصل، اما لحوم الحمير عند وضعها في إناء مياه ساخنه يخرج منها بقع زيتية على سطح المياه مع خروج رائحة كريهة.

5- لحم الحمير سريع الطهي طعمه مسكر بعكس الحم البقري، اما في حالة الشواء يصعب التفرقة بينهما.

خطوات لتفرقة بين اللحوم الحمير والبقري

يذكر أن ذبح الحمير غير مُصرح به في إلا لحدائق الحيوانات فقط بهدف تغذية الحيوانات البرية والمفترسة.

المصرى اليوم

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