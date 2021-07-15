هدافو الأهلي عبر تاريخه في نهائي دوري أبطال أفريقيا.. أبوتريكة في الصدارة

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يختضن ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية المباراة النهائية لرابطة دوري أبطال أفريقيا 2020-2021 والتي تجمع الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي مساء السبت المقبل.

ويلعب الأهلي النهائي الرابع عشر في تاريخه، حيث يُعد هو صاحب الرقم القياسي في التتويج بكأسها خلال 9 مناسبات سابقة، في حين حقق الوصافة خلال 4 مرات.

الأهلي سجل 32 هدفًا عبر تاريخه في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بواقع 4 في مرمى كوتوكو الغاني في نسخة 1982، وهدفين في الهلال السوداني عام 1987، ورباعية أمام صن داونز الجنوب أفريقي في 2001، ورباعية في مرمى النجم الساحلي في 2005 و2007، وثنائية أمام الصافقسي في 2006، و4 أهداف في مواجهتي القطن الكاميروني 2008، ونصف دستة أهداف في مرمى الترجي خلال الدور النهائي لنسختي 2012 و2018، وهدف في شباك الوداد المغربي وثنائية بمرمى الزمالك، و3 أهداف أمام أولاندو الجنوب أفريقي.

محمد أبوتريكة يتصدر قائمة هدافي الأهلي في المباريات النهائية لرابطة دوري أبطال أفريقيا بـ 5 أهداف، بواقع هدف في النجم الساحلي وثنائية في الصفاقسي وهدفين في مرمى أورلاندو الجنوب أفريقي.

ويأتي وليد سليمان في المرتبة الثانية برصيد 3 أهداف سجلهما في مرمى الترجي التونسي، بواقع هدف في 2012 وثنائية في 2018، ويشاركه في الرصيد كل من محمود الخطيب رئيس النادي والتي سجلها في مرمى كوتوكو الغاني في مباراتي النهائي لنسخة 1982، وخالد بيبو صاحب هاتريك 2001 في مرمى صن داونز.

وسجل عمرو السولية هدفين للأهلي في نهائي دوري الأبطال، بواقع هدف في مرمى الترجي واّخر في شباك الزمالك.

وهدف لكل من أيمن شوقي وعماد النحاس ومحمد بركات وأمادو فلافيو وشادي محمد ووائل جمعة وأحمد حسن وسيد عبدالحفيظ وأسامة حسني

ومحمد ناجي جدو وسيد حمدي وأحمد عبدالظاهر ومحمد مجدي أفشة ومؤمن زكريا وهدف ذاتي سجله «الثعلب» مدافع الهلال السوداني.