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الراحلوان عن الأهلي.. موسيماني يطيح بهاجم الأهلي.. ويضم لاعب سيبما التنزاني

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الراحلوان عن الأهلي.. موسيماني يطيح بهاجم الأهلي.. ويضم لاعب سيبما التنزاني الراحلوان عن الأهلي.. موسيماني يطيح بهاجم الأهلي.. ويضم لاعب سيبما التنزاني

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اقترب والتر بواليا من الرحيل عن النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2021، خاصة بعد خروجه من حسابات بيتسو موسميان المدير الفني للنادي الأهلي، لعدم استطاعته تقديم أداء مميز خلال الفترة الماضية بعد انضمامه للقعلة الحمراء منذ يناير الماضي في فترة الانتقالات الشتوية.

واقترب لويس ميكيسوني، لاعب فريق سيمبا التنزاني من الانضمام للقعلة الحمراء خلال فترة الانتقالا الصيفية لموسم 2021، خاصة بعد رغبة موسيماني الذي يريد التعاقد مع اللاعب والإطاحة بوالتر بواليا الذي لم يقدم مردودا فنيا خلال الفترة الماضية.

بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي المصري، وجه رسالة نارية، لفريق كايزر تشيفز، منافسه في نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي سيقام السبت المقبل على أرض معلب محمد الخامس بالمغرب.

وقال موسيماني، وفقا لما نشره موقع «IOL»، أحذر كازير تشيفز من اللجوء للدفاع أمام فريقي خلال اللقاء النهائي المرتقب السبت المقبل خاصة وأنه الأهلي يمتلك هجوما قويا يستطيتع خللة أي دفاعات.

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