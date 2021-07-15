الآن.. استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2021 (الرابط)

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يمكن أن تستعلم الآن عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو من الشركة المصرية للاتصالات WE والتى صدرت مع بداية يوم 15 يوليو 2021، وتتضمن المحاسبة عن شهور أبريل ومايو ويونيو من عام 2021.

وحددت الشركة الشركة المصرية للاتصالات WE جدول ثابت يحدد مواعيد السداد وفترة السماح وموعد تحويل الخط لنظام الاستقبال، وموعد مع قطع الحرارة وفرض الغرامة عن العملاء غير المسددين لقيمة فاتورة التليفون المنزلي.

يوم 15 يوليو 2021 : قامت الشركة المصرية للاتصالات بإصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2021.

يوم 14 أغسطس 2021 : تنتهي فترة شهر السماح الممنوحة من شركة WE لسداد فاتورة الأرضي دون اتخاذ أي إجراء.

يوم 15 أغسطس 2021 : يتم منع إجراء مكالمات من التليفون الأرضي والعمل فقط كمستقبل للمكالمات.

يوم 14 سبتمبر 2021 : تنتهي الفترة الممنوحة لاستقبال المكالمات.

يوم 15 يونيو 2021 : يتم وقف خدمة استقبال المكالمات إلي جانب منع الإتصال ورفع الخط من الخدمة مع فرض غرامة تأخير.

يمكنت عن طريق الدخول على الرابط التالي الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، ويتم إدخال رقم التليفون وكود المحافظة لتستطيع معرفة فاتورة التليفون الأرضي.

أماكن دفع فاتورة التليفون الأرضي المسموحة من شركة WE

يمكن الدفع الالكتروني من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات WE.

الدفع من خلال مراكز شركة WE (السنترالات)

السداد من خلال خدمة فورى.

الدفع عبر ماكينات الصراف الآلي الخاصتين ببنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي

الدفع عبر خدمة أمان.

الدفع من خلال خدمة فودافون كاش.

السداد عبر مكاتب البريد.

الدفع من خدمة سداد.

السداد من خدمة Bee .

الدفع عبر خدمة خدماتي.

السداد عبر خدمة مصاري.

الدفع عبر خدمة ممكن.

باقات المحاسبة عن فواتير التليفون الأرضي المقدمة من الشركة المصرية للاتصالات WE

تقوم الشركة المصرية للاتصالات بالمحاسبة عن 3 باقات لخدمة التليفون المنزلي يمكن الاشتراك فيها وهي: