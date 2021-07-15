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قرر حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير الزمالك التصعيد رسميًا مع النادي الأهلي والاتحاد الأفريقي لاستعادة لقب القرن واعتماده لقبًا للقلعة البيضاء.

وقال لبيب في تصريحات عبر تطبيق كلوب هاوس أنه قرر التصعيد لدى كاف. وأعلن أن الزمالك سيخاطب الاتحاد الأفريقي والجهات المختصة داخليًا لاعتماد شعار الأكثر تتويجا في القرن العشرين باعتبار أن الزمالك الأكثر تتويجًا بالبطولات والأحق بلقب نادي القرن.

ويأتي تحرك الزمالك ولجنة حسين لبيب كأول تحرك رسمي للتصعيد ضد الأهلي والتحرك بشكل قانوني لدي كاف لاستعادة حق الزمالك.