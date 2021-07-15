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رئيس الرجاء المغربي يعلن قراره بشأن انتقال بن مالانجو إلى

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رئيس الرجاء المغربي يعلن قراره بشأن انتقال بن مالانجو إلى الزمالك رئيس الرجاء المغربي يعلن قراره بشأن انتقال بن مالانجو إلى

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كشف رشيد الأندلسي، رئيس نادي الرجاء المغربي، عن موقف ناديه من انتقال الجناح سفيان رحيمي والمهاجم الكونغولي بن مالانجو، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، إلى ناديي الأهلي والزمالك، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال رشيد الأندلسي، في تصريحات تليفزيونية: «أغلقنا ملف المفاوضات بشأن العروض المقدمة لبن مالانجو وسفيان رحيمي، في الفترة الجارية، لأن الموسم لم ينته حتى الآن، ونحن نحتاج لتركيز جميع اللاعبين في الوقت الحالي من أجل الفوز بمزيد من البطولات».

وأضاف: «رحيمي وبن مالانجو مستمران مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري»، مؤكدًا: «سيتم النظر في جميع العروض المقدمة للاعبين في نهاية الموسم».

يذكر أن اسم سفيان رحيمي، مرتبط بالانتقال إلى النادي الأهلي، في حين ارتبط اسم بن مالانجو، بالانتقال إلى صفوف .

المصرى اليوم

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