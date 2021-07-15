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شهد العام الماضي أكثر من مليون تغريدة في مصر حول المسرح، كما كانت حسابات الفنانين من قطاع الترفيه من بين الأسرع نمواً في مصر، إذ يعتبر الترفيه أحد الموضوعات الرئيسية على منصة تويتر، ومع اقتراب حلول عيد الأضحى، يستذكر المغردون أجواء العيد وما يصحبه من عادات وطرق احتفال مختلفة، لعل من أبرزها الاحتفاء بالفن وتحديدا المرتبط بالمسرح، حيث ارتبطت مشاهدة المسرحيات الكلاسيكية مع الأهل أو الأصدقاء بالعيد وفرحته.

ولتسليط الضوء على هذه المحادثات، أطلق تويتر رمزاً تعبيرياً خاصاً يظهر عند استخدام وسم “مسرحيات العيد”، وهو عبارة من قناعين يرمزان إلى الفنون المسرحية والتي تبرز بشكل خاص خلال فترة العيد، ومن المقرر أن يظل الوسم فاعلاً على المنصة لمدة يومين.

وشارك الممثل الكوميدي محمد هنيدي ونجم العديد من المسرحيات المصرية الكلاسيكية، في المحادثة من خلال مقطع فيديو تحدث فيه عن أهمية المسرح وأثره على حياته ومسيرته الفنية، وتطرق إلى الرابط الفريد بين الفنان وجمهور المسرح خلال العرض، واحتفالاً بتقاليد العيد، أبرز الفيديو أمنية هنيدي بعودة المسرح للعب دور أساسي في مجتمع اليوم.

واسترجع حساب تويتر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذكريات المسرحيات المصرية الكلاسيكية على شكل سلسلة تغريدات من الصور المتحركة GIFs لمشاهد شهيرة، ودعا الناس للتعليق عليها بما تعبر عنهم تلك الصور.

وبهذه المناسبة، قالت كندة إبراهيم، مديرة الشراكات الإعلامية في تويتر الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: «مع تزايد قاعدة الجمهور التي شهدت زيادة بنسبة 20٪ على أساس سنوي في المستخدمين النشطين يومياً الذين يمكن تحقيق الدخل من خلالهم بحلول نهاية العام الماضي، تنامى دور تويتر في توفير منصة للمحادثات العامة خلال فترة الجائحة. ولا يزال تويتر هو الوجهة التي يقصدها الجمهور للتحدث عن مسرحياتهم وافلامهم ومسلسلاتهم المفضلة والبقاء على اطلاع دائم بأخبار نجومهم المفضلين لا سيما خلال اللحظات والأحداث التي تذكرهم بهم مثل العيد»

ويمكن للأشخاص من الانضمام إلى المحادثة باستخدام الوسم #مسرحيات_العيد ومشاركة لحظاتهم المفضلة من المسرحيات التي تذكرهم بالعيد.