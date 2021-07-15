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بعد سخريته من محمد رمضان .. أحمد الفيشاوي يتعرض إلى هجوم من قبل متابعيه

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بعد سخريته من محمد رمضان .. أحمد الفيشاوي يتعرض إلى هجوم من قبل متابعيه بعد سخريته من محمد رمضان .. أحمد الفيشاوي يتعرض إلى هجوم من قبل متابعيه

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تعرض الفنان أحمد الفيشاوي، إلى هجوم شديد من قبل متابعيه، بعد ما سخر من الفنان محمد رمضان.

وقام بدمج أغنية «أنا مش عارفني»، للمطرب عبدالباسط حمودة، بفيديو لرمضان أثناء سباحته في المسبح الخاص به، ممسكا بكوب فضي عليه صورته، ونشره الفيشاوي عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» ،وجاءت بعض التعليقات منتقدي الفيشاوي منها :«عاملك عقدة، أعداء النجاح بقا».

يذكر أن الفيشاوي هاجم في وقت سابق محمد رمضان عندما نشر الأخير مقطعًا من أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم «الدبابة» عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، قائلا :«مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة»، بعد أن طرح الأخير أغنية «نمبر 2» ردا على أغنية رمضان «نمبر 1».

المصرى اليوم

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