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سفير في المغرب: مباراة الأهلي وكايزر تشيفز بدون جمهور ومعنويات البعثة مرتفعة..

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سفير مصر في المغرب: مباراة الأهلي وكايزر تشيفز بدون جمهور ومعنويات البعثة مرتفعة.. فيديو سفير في المغرب: مباراة الأهلي وكايزر تشيفز بدون جمهور ومعنويات البعثة مرتفعة..

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قال السفير أشرف إبراهيم، سفير في المغرب، إن معنويات بعثة فريق النادي الأهلي مرتفعة قبل المباراة المرتقبة أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل.

وأكد إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن النادي الأهلي بدأ تدريبه الأول منذ ساعة في المغرب استعدادا لحصد البطولة العاشرة من دوري أبطال أفريقيا.

وأشار إلى أن المباراة ستقام يوم السبت المقبل بدون جمهور، مضيفا أن المغربية اتخذت قرارات مشددة لمواجهة كورونا.

المصرى اليوم

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