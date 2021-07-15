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قال السفير أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، إن معنويات بعثة فريق النادي الأهلي مرتفعة قبل المباراة المرتقبة أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل.

وأكد إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن النادي الأهلي بدأ تدريبه الأول منذ ساعة في المغرب استعدادا لحصد البطولة العاشرة من دوري أبطال أفريقيا.

وأشار إلى أن المباراة ستقام يوم السبت المقبل بدون جمهور، مضيفا أن الحكومة المغربية اتخذت قرارات مشددة لمواجهة كورونا.