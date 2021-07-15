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محمد هلال يتحدث عن علاقته بعبدالله جمعة واللعب للزمالك وجمعة يرد: هلال زمالكاوي

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محمد هلال يتحدث عن علاقته بعبدالله جمعة واللعب للزمالك وجمعة يرد: هلال زمالكاوي محمد هلال يتحدث عن علاقته بعبدالله جمعة واللعب للزمالك وجمعة يرد: هلال زمالكاوي

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أكد محمد هلال لاعب الفريق الكروي الأول بنادي وادى دجلة، أنه يرتبط بعلاقة صداقة رائعة مع عبدالله جمعة ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بنادى ، وكذلك شقيقه صالح جمعة لاعب سيراميكا، لافتا أن العلاقة بينهم على أعلى مستوى وفى تواصل دائم مع بعضهم البعض.

وأضاف هلال خلال تصريحات تليفزيونية، أن اللعب لنادى الزمالك شرف لأى لاعب، لأن نادي الزمالك كبير والجميع يحلم باللعب في صفوفه.

وتابع هلال: «عبدالله قريب مني جدا وزعلان منه الفترة الأخيرة وعلطول بنتكلم وعلاقتنا أخوية، وشرف لأي حد يلعب في الزمالك ومفيش نقاش فيها، عبدالله إن شاء الله هيرجع وربنا هيكرمه مع الزمالك ويرجع ومش محتاح أتكلم عليه هو لاعب كبير وهيرجع أحسن وعنده إمكانيات كبيرة ولما يكون عاوز هيوصلها».

من جهة أخرى، قال عبدالله جمعة: «محمد هلال زمالكاوي أوي، وأقرب لاعب ليا وهو لاعب جامد، ولو جه الزمالك هيستفاد منه جدا، وهو هيستفيد، وهو محتاج نادي بجمهور وهيكون في حتة تانيه وأمنية حياته يجي الزمالك».

المصرى اليوم

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